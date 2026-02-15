FC Barcelone Mercato : malgré lui, de Jong pousse un joueur vers la sortie cet été

Depuis sa promotion en équipe première au FC Barcelone, Marc Casadó (22 ans) s’est montré exemplaire par son comportement et son attitude. Même à l’époque de Xavi, il a fait preuve de patience avant de pouvoir enfin débuter en Liga (5 matchs joués sous ses ordres).

de Jong a repris la place au milieu

Avec Hansi Flick, son parcours a ressemblé à une véritable montagne russe. Le jeune milieu a été intouchable pendant plusieurs mois de sa première saison, avant que le retour de Frenkie de Jong ne réduise son temps de jeu, le contraignant parfois à rester sur le banc (25 matchs disputés cette saison, dont 13 titularisations).

Le club estime que Casadó est surtout victime de la concurrence dans son poste, très relevée au milieu de terrain du Barça. Rien à lui reprocher : Flick le prend même comme exemple pour son attitude et sa capacité à contribuer au groupe, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire.

Casadó vers un départ cet été ?

Mais malgré son envie de continuer au club, le Barça pourrait étudier cet été des offres pour le joueur, si elles reflètent sa valeur, selon Sport. Casadó lui-même pourrait également envisager une alternative pour obtenir plus de temps de jeu, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028.

Cependant, un constat s’impose : Casadó semble souvent payer les pots cassés lors des matchs à l’extérieur, où il est parfois le premier ciblé par Flick en cas de difficultés. Il est perçu comme pleinement fiable surtout lors des rencontres à domicile et lorsque les conditions sont favorables.

En somme, Marc Casadó reste un jeune talent prometteur, apprécié pour son professionnalisme et sa maturité, mais confronté à la dure réalité de la concurrence dans un effectif de haut niveau.