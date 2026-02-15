À LA UNE DU 15 FéV 2026
[23:00]RC Lens : Sage balaye le titre, un de ses joueurs le contredit publiquement
[22:47]L’OL réussit la passe de 13 contre Nice, Sulc, Tolisso et Nartey régalent, les notes
[22:30]FC Nantes Mercato : une belle vente avortée, les Kita prêts à céder en cas de descente ?
[22:00]OM : le remplaçant de Benatia est connu… avec Beye ou un ancien du RC Lens sur le banc ?
[21:44]PSG : une nouvelle annonce tombe pour le Parc des Princes, al-Khelaïfi aux anges
[21:13]OM : l’adjoint de Benatia au cœur d’un énorme imbroglio, le vestiaire sous le choc
[20:30]FC Barcelone Mercato : malgré lui, de Jong pousse un joueur vers la sortie cet été
[19:48]OL : la compo de Fonseca pour affronter l’OGC Nice
[19:40]ASSE : une recrue hivernale veut voir encore plus haut !
[19:15]OL : ancien Lyonnais, Gift Orban au cœur d’une situation totalement lunaire en Italie
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : malgré lui, de Jong pousse un joueur vers la sortie cet été

Par William Tertrin - 15 Fév 2026, 20:30
💬 Commenter
Frenkie De Jong (FC Barcelone)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Depuis sa promotion en équipe première au FC Barcelone, Marc Casadó (22 ans) s’est montré exemplaire par son comportement et son attitude. Même à l’époque de Xavi, il a fait preuve de patience avant de pouvoir enfin débuter en Liga (5 matchs joués sous ses ordres).

de Jong a repris la place au milieu

Avec Hansi Flick, son parcours a ressemblé à une véritable montagne russe. Le jeune milieu a été intouchable pendant plusieurs mois de sa première saison, avant que le retour de Frenkie de Jong ne réduise son temps de jeu, le contraignant parfois à rester sur le banc (25 matchs disputés cette saison, dont 13 titularisations).

Le club estime que Casadó est surtout victime de la concurrence dans son poste, très relevée au milieu de terrain du Barça. Rien à lui reprocher : Flick le prend même comme exemple pour son attitude et sa capacité à contribuer au groupe, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Casadó vers un départ cet été ?

Mais malgré son envie de continuer au club, le Barça pourrait étudier cet été des offres pour le joueur, si elles reflètent sa valeur, selon Sport. Casadó lui-même pourrait également envisager une alternative pour obtenir plus de temps de jeu, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028.

Cependant, un constat s’impose : Casadó semble souvent payer les pots cassés lors des matchs à l’extérieur, où il est parfois le premier ciblé par Flick en cas de difficultés. Il est perçu comme pleinement fiable surtout lors des rencontres à domicile et lorsque les conditions sont favorables.

En somme, Marc Casadó reste un jeune talent prometteur, apprécié pour son professionnalisme et sa maturité, mais confronté à la dure réalité de la concurrence dans un effectif de haut niveau.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot