FC Barcelone : Flick lâche une mauvaise nouvelle avant Girona et sort du silence sur les arbitres

Avant le match du FC Barcelone face à Girona ce lundi, Hansi Flick était présent en conférence de presse.

À la veille du crucial déplacement du FC Barcelone à Girona, l’entraîneur Hansi Flick a pris la parole en conférence de presse pour faire le point sur l’actualité du club. Après la lourde défaite 4‑0 en demi‑finale aller de la Copa del Rey contre l’Atlético de Madrid, le technicien allemand s’est longuement exprimé sur plusieurs sujets sensibles : l’arbitrage, l’état d’esprit de son équipe, et l’impact des joueurs clés absents ou de retour.

Une position claire sur l’arbitrage

Flick s’est montré mesuré mais ferme sur la polémique arbitrale qui a entouré la défaite au Metropolitano. Tout en reconnaissant que le Barça avait déposé un communiqué officiel contre certaines décisions arbitrales cette semaine, il a rappelé où se situaient, selon lui, les responsabilités.

« Pour moi, le plus important est de gérer mon équipe, ce que nous pouvons changer : la manière de jouer, l’état d’esprit… nous pouvons mieux jouer. L’autre me préoccupe peu, même si ce sont des choses désagréables ou qui ne me plaisent pas. Je suis allé dans le vestiaire de l’arbitre, je suis allé dans son bureau. Il y a eu une bonne communication, mais ce qui s’est passé reste là. C’était un bon pas. La communication avec lui a été bonne. Ce n’est pas de sa faute si nous avons perdu. »

Flick a confirmé qu’il s’était entretenu directement avec l’arbitre après le match :

« J’ai appelé, il m’a ouvert la porte et nous avons parlé dans un contexte calme. C’était une très bonne conversation. Mais il faut se concentrer sur son équipe et sur ce qui se passe sur le terrain. »

Sur la controverse plus large autour du corps arbitral, il a envoyé un message de remise en question collective :

« Il y a des choses que je ne peux pas changer. Nous sommes tous humains et nous faisons des erreurs. Nous devons tous nous améliorer, et c’est ce que je veux voir de mon équipe, de mon staff… et des autres, comme le corps arbitral. Nous parlons de football et tous doivent être neutres. Il peut y avoir des erreurs, nous sommes humains. Nous essaierons de nous améliorer. »

Coup dur confirmé : Rashford forfait, mais Raphinha présent

Sur le plan sportif, Flick a confirmé un gros coup dur pour l’attaque du Barça en annonçant que Marcus Rashford ne serait pas disponible pour affronter Girona en Liga :

« Rashford va mieux, mais il ne sera pas à Girona. Nous y allons pas à pas. Raphinha, lui, sera là. »

Ce retour de Raphinha, l’un des joueurs les plus influents du collectif, est une bonne nouvelle pour Barcelone : il était absent lors de la demi‑finale aller, et son influence offensive avait cruellement manqué à l’équipe.

Le contexte : une semaine difficile, mais une réaction attendue

Flick est revenu sur la lourde défaite en Copa del Rey, qu’il qualifie d’« une leçon », insistant sur la nécessité d’un changement d’attitude et d’intensité. Il a souligné qu’il était crucial que son équipe réagisse rapidement :

« Nous devons jouer mieux, avoir plus d’intensité et de dynamisme que lors du dernier match », a‑t‑il expliqué à propos du défi qui attend les Catalans contre Girona.

Au‑delà de l’aspect purement technique, l’entraîneur a voulu responsabiliser ses joueurs sur leur attitude plutôt que s’attarder sur les décisions arbitrales : la réaction sportive doit primer.

Le Barça, désormais deuxième du championnat après la victoire du Real Madrid ce week‑end, aborde ce match de Liga dans une période délicate. Entre un revers cinglant en Coupe et un débat arbitral qui fait grand bruit, Flick cherche à recentrer les esprits et à tirer le meilleur de son groupe.