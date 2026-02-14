FC Barcelone : le Barça dézingue les arbitres espagnols dans un communiqué cinglant

Ce samedi, le FC Barcelone a annoncé avoir officiellement envoyé une lettre de plainte à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) ainsi qu’à plusieurs responsables du corps arbitral, exprimant sa “profonde préoccupation” face à une série de décisions arbitrales jugées incohérentes, injustes et potentiellement préjudiciables à l’intégrité des compétitions.

Des griefs centrés sur cinq points clés

Selon le communiqué publié par le club catalan, la lettre détaille plusieurs motifs de mécontentement :

Manque de cohérence des décisions disciplinaires : Barcelone dénonce des sanctions divergentes pour des fautes similaires d’un match à l’autre, créant une impression d’injustice.

: Barcelone dénonce des sanctions divergentes pour des fautes similaires d’un match à l’autre, créant une impression d’injustice. Interprétation contradictoire des mains dans la surface : Le club estime qu’il n’existe pas une application uniforme des règles sur les cas de main, parfois même avec les mêmes arbitres.

: Le club estime qu’il n’existe pas une application uniforme des règles sur les cas de main, parfois même avec les mêmes arbitres. Accumulation d’erreurs arbitrales significatives : Au‑delà de cas isolés, le Barça pointe une série d’erreurs tout au long de la saison qu’il juge déterminantes et défavorables à son équipe.

: Au‑delà de cas isolés, le Barça pointe une série d’erreurs tout au long de la saison qu’il juge déterminantes et défavorables à son équipe. Problèmes de transparence autour du VAR : Le club critique l’utilisation et la gestion du VAR, notamment l’absence d’explications techniques pour certaines décisions au millimètre, et réclame la publication complète des enregistrements audio du VAR .

: Le club critique l’utilisation et la gestion du VAR, notamment l’absence d’explications techniques pour certaines décisions au millimètre, et réclame la . Critères flous pour les revues sur moniteur : Barcelone estime qu’il n’existe pas de lignes directrices claires quant à l’usage du moniteur d’arbitrage sur le bord de terrain, créant une impression d’insécurité et d’inégalité dans la prise de décision.

Mesures demandées et propositions du club

Le FC Barcelone tient à souligner que sa démarche n’est pas une attaque contre l’intégrité des arbitres, mais une demande d’évolution du système pour garantir :

Le club propose notamment la création d’un code disciplinaire spécifique pour les arbitres, avec des conséquences publiques et transparentes en cas d’erreur grave ou de négligence.

Contexte et impact probable

Cette action survient dans un climat déjà tendu autour de l’arbitrage en Espagne : l’annulation du but de Pau Cubarsí en demi‑finale de la Copa del Rey face à l’Atlético de Madrid (0-4) a été particulièrement critiquée, après une longue analyse assistée par vidéo qui avait duré plus de sept minutes.

Si des clubs comme le Real Madrid avaient déjà exprimé leurs critiques sur le corps arbitral ces dernières saisons, cette démarche du FC Barcelone — plus formelle et structurée — marque une nouvelle étape dans les tensions autour de l’arbitrage en Liga et en Coupe d’Espagne.

Quelles suites ?

Le club exige que ses demandes soient traitées “avec le plus grand sérieux” et que des mesures concrètes soient adoptées pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l’avenir.”

À l’heure actuelle, ni la RFEF ni le Comité Technique des Arbitres n’ont encore publié de réponse officielle à cette lettre. L’impact de cette démarche pourrait toutefois être important, notamment si elle ouvre la voie à une réforme des critères de décision ou à une plus grande transparence autour de l’arbitrage vidéo.

Le communiqué complet du FC Barcelone

Le FC Barcelona annonce que ce samedi 14 février, il a adressé une lettre officielle à la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), adressée à son Président, au Président du Comité Technique des Arbitres (CTA), au responsable du VAR et au Directeur des Affaires Juridiques, dans laquelle le club exprime sa profonde préoccupation face à des décisions arbitrales répétées qu’il considère préjudiciables au jeu et dépourvues de critères cohérents.

Dans ce document, le club expose plusieurs points clés :

1. Manque de cohérence dans les critères disciplinaires

Le FC Barcelona dénonce l’existence de décisions divergentes pour des actions de nature identique, notamment en matière de sanctions disciplinaires. Cette disparité crée une perception de « double standard » incompatible avec les principes d’équité, d’égalité et de sécurité juridique qui devraient régir les compétitions.

2. Critères contradictoires dans les décisions relatives aux mains

Le club souligne l’incohérence dans l’interprétation des situations de main dans la surface de réparation, y compris lors de matches arbitrés par les mêmes officiels. Ce manque d’uniformité renforce la perception d’arbitraire et d’imprévisibilité dans l’application des règles.

3. Accumulation d’erreurs significatives

Au-delà de cas isolés, le FC Barcelona met en avant la répétition d’erreurs arbitrales flagrantes tout au long de la saison, dont beaucoup ont été décisives et au détriment du club. Cette accumulation affecte directement l’intégrité de la compétition et génère une méfiance croissante.

4. Utilisation et transparence du VAR

Le club exprime des doutes légitimes quant à l’utilisation et à l’application correcte de la technologie, en particulier pour des décisions au millimètre qui ne sont pas accompagnées d’explications techniques concluantes. Il dénonce également le manque de transparence dans la gestion et la publication des enregistrements audio du VAR.

5. Critères de recours au visionnage sur le moniteur de bord de terrain

Le FC Barcelona remet en question l’absence de critères clairs et cohérents lorsqu’un arbitre est invité à revoir une action sur l’écran en bord de terrain, ce qui contribue à une perception d’insécurité et d’inégalité dans la prise de décision.

Le club tient à préciser que cette initiative ne vise pas à remettre en cause le professionnalisme du corps arbitral, mais à appeler à une révision urgente des critères appliqués afin de garantir :

La cohérence des décisions arbitrales

L’égalité de traitement entre les clubs

La crédibilité et le prestige des compétitions

Par ailleurs, le FC Barcelona demande la publication intégrale de tous les enregistrements audio du VAR, qu’un visionnage au bord du terrain ait eu lieu ou non, comme mesure essentielle de transparence et de formation arbitrale.

Enfin, le club propose la création d’un code disciplinaire ou d’un règlement spécifique pour le corps arbitral, établissant des conséquences publiques et transparentes en cas d’erreurs graves ou de négligence, dans le but de renforcer la confiance dans le système. Cette proposition ne vise pas uniquement à défendre les intérêts propres du club, mais s’inscrit dans un engagement plus large en faveur du bon fonctionnement global de la compétition et dans l’intérêt de tous les clubs, afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent et d’assurer un cadre d’action clair, stable et équitable pour tous.

Le FC Barcelona exige que ses demandes soient examinées avec le plus grand sérieux et que des mesures concrètes soient adoptées pour empêcher que des situations similaires ne se produisent à l’avenir.