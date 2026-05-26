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FRANCE

PSG : à Paris, Mbappé distrait Hakimi avant Arsenal 

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 15:20
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Mbappé, Hakimi et Dembélé

Très amis depuis leur passage commun au PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont été vus ensemble dans une boutique de luxe à Paris.

À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, une scène inattendue a été captée à Paris autour de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, deux anciens coéquipiers du PSG toujours très proches en dehors des terrains.

Les deux joueurs ont été aperçus ensemble avenue Montaigne, dans une boutique Dior, accompagnés de leur garde du corps. Une sortie en toute simplicité, tenue décontractée et sans volonté apparente de se dissimuler, qui n’a pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux.

Mbappé et Hakimi grillés en plein shopping 

Cette apparition intervient dans un contexte particulièrement tendu et attendu pour le PSG, qui s’apprête à disputer une finale européenne majeure contre Arsenal ce samedi à Budapest (18h). Si Mbappé est en vacances avant la Coupe du Monde, sa présence aux côtés de Hakimi illustre une relation toujours très forte entre les deux hommes, forgée lors de leurs années communes à Paris.

Côté terrain, Hakimi reste un élément clé du dispositif du PSG et l’un des cadres du vestiaire à l’approche de ce rendez-vous décisif. Aux dernières nouvelles, l’international marocain pourrait ne pas démarrer la finale en raison d’un retour trop prématuré.

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