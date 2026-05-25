Luis Enrique peut préparer sereinement la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal… ainsi que le mercato à venir au PSG.

Le PSG de Luis Enrique semble avoir franchi un cap important, aussi bien sportivement que dans son attractivité sur le marché des transferts.

Un PSG devenu plus attractif sur le mercato

Selon L’Équipe, la perception du PSG aurait nettement évolué auprès des joueurs ciblés. Loin de l’image d’un simple projet marketing ou financier, Paris serait désormais perçu comme un environnement structuré, capable de développer les joueurs et de les faire progresser dans un cadre exigeant. Un changement de posture majeur : le PSG ne cherche plus seulement à convaincre, il sélectionne.

Et dans certains dossiers, c’est désormais le temps de jeu et le projet sportif qui deviennent les critères déterminants. Cette évolution se traduit aussi par une gestion plus cohérente de l’effectif. La concurrence est forte à chaque poste, mais elle repose sur des choix sportifs clairs, ce qui renforce la crédibilité du projet auprès des joueurs et des agents. Résultat : moins de négociations “forcées”, plus de profils alignés avec la vision du coach espagnol.

Luis Enrique ne perd jamais contre Arsenal

Autre élément marquant avant la finale face à l’Arsenal FC : les chiffres de Luis Enrique dans ce type de confrontation. L’entraîneur espagnol n’a jamais perdu face aux Gunners en phase finale de Ligue des Champions :

4 matchs disputés

4 victoires

Une série qui alimente forcément la confiance dans le camp parisien à l’approche d’un rendez-vous décisif. Entre une dynamique sportive solide et une attractivité retrouvée sur le marché, le PSG aborde cette fin de saison avec une impression de maturité nouvelle. Pour Luis Enrique, ces signaux positifs arrivent au meilleur moment : avant une finale européenne et au début d’un mercato qui pourrait confirmer cette montée en puissance. Le message est clair : Paris n’est plus seulement un club qui attire… c’est un club qui choisit.