S’il se veut rassurant après sa sortie prématurée contre le Paris FC dimanche dernier, Ousmane Dembélé (29 ans) reste incertain pour la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. L’IA s’est prononcée sur son cas.

À six jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le cas Ousmane Dembélé est devenu le dossier numéro un du staff parisien. Entre inquiétude médicale, prudence sportive et gestion du risque, la question est simple : le PSG peut-il compter sur lui dès le coup d’envoi ?

Ousmane Dembélé a quitté la pelouse dimanche dernier sur une alerte musculaire. Dans ce type de blessure, la fenêtre de récupération avant une finale européenne est souvent courte, surtout avec un match tous les 3 à 5 jours dans les jambes des organismes. Le staff du PSG joue donc une course contre-la-montre, avec une priorité claire : éviter toute rechute, même si cela implique de ne pas titulariser le joueur.

Trois scénarios pour la finale contre Arsenal

Face à l’Arsenal FC, trois options se dessinent pour Dembélé :

1. Titulaire dès le coup d’envoi

Probabilité estimée : 35 %

C’est le scénario optimiste. Il suppose une évolution rapide, une absence de douleur à l’entraînement et un feu vert médical total. Dans ce cas, Dembélé débute, mais probablement sans prendre tous les risques dans les premiers duels.

2. Présence sur le banc avec entrée en jeu

Probabilité estimée : 45 %

C’est le scénario le plus crédible. Le PSG le garde dans le groupe, mais le protège en le lançant uniquement si le match l’exige. Une entrée en seconde période reste la solution privilégiée dans ce type de contexte.

3. Forfait ou tribunes

Probabilité estimée : 20 %

C’est le scénario pessimiste. En cas de gêne persistante ou de risque jugé trop élevé, le staff pourrait décider de le préserver totalement pour éviter une aggravation musculaire.

Le vrai facteur décisif : la séance de veille de match

Tout va se jouer sur les dernières heures avant la finale. Les tests de sprint, les changements d’appuis et la réaction à la charge seront déterminants pour valider ou non sa participation.

Dans ce type de contexte, le PSG privilégie historiquement la prudence, surtout pour un joueur capable de faire basculer une finale mais aussi fragile physiquement.

Conclusion : un feu vert loin d’être garanti

Aujourd’hui, Dembélé n’est ni totalement out, ni totalement disponible. Il est dans cette zone grise où tout dépendra des sensations à l’instant T. Pour le PSG, la vérité est simple : mieux vaut 30 minutes de Dembélé à 100 % que 90 minutes à 70 %… ou un forfait en cas de rechute.