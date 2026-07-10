Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Deux recrues vont bel et bien renforcer l’effectif d’Ian Cathro à l’ASSE cette semaine. Après Mamou Ndaye, place à Thierno Ballo !

L’ASSE poursuit son mercato tambour battant. Après avoir bouclé l’arrivée de Mamour Ndiaye, le club du Forez vient d’enregistrer une deuxième recrue majeure avec la signature de Thierno Ballo.

Ballo aussi a signé à l’ASSE

Les dirigeants de l’ASSE avaient fait de l’ailier autrichien une priorité pour renforcer le secteur offensif d’Ian Cathro. Le dossier est désormais totalement bouclé. Selon Tribune Stéphanoise, toutes les étapes de son arrivée se sont déroulées sans le moindre accroc ce jeudi.

La visite médicale a été validée, les derniers documents ont été signés et le joueur est officiellement stéphanois. « Tout s’est bien déroulé ce jeudi pour Thierno Ballo. L’ailier autrichien effectuera sa première séance d’entraînement avec l’ASSE dès aujourd’hui. Deal is done. Thierno Ballo est stéphanois », glisse le compte sur X.

Quelle suite pour le mercato des Verts ?

La bonne nouvelle pour Ian Cathro est que le joueur ne perdra pas de temps à l’ASSE. Ballo intégrera immédiatement le groupe professionnel et participera à sa première séance d’entraînement afin de commencer à assimiler les principes de jeu de son nouvel entraîneur. Cette arrivée confirme les ambitions de Kilmer Sports Ventures, qui souhaitait offrir rapidement plusieurs renforts à son nouveau coach. En l’espace de quelques jours, les Verts ont ainsi sécurisé les dossiers de Mamour Ndiaye et de Thierno Ballo, deux profils jeunes capables de s’inscrire dans le projet du club sur le long terme.

À 23 ans, Ballo est attendu pour apporter vitesse, percussion et créativité dans les couloirs offensifs. Son profil complète parfaitement les besoins identifiés par le staff, qui souhaitait ajouter davantage de profondeur et de capacité d’élimination dans le dernier tiers du terrain. L’ASSE ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là. Le recrutement devrait encore se poursuivre dans les prochains jours afin de permettre à Ian Cathro de disposer d’un effectif le plus complet possible avant le lancement de la saison. Avec les signatures successives de Mamour Ndiaye et de Thierno Ballo, le mercato stéphanois monte clairement en puissance. De quoi nourrir l’optimisme des supporters, impatients de découvrir le visage des Verts version 2026-2027.