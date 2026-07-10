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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un ex international de l’OM et de Manchester City vient d’échapper à Franck Haise 

Par Bastien Aubert - 10 Juil 2026, 09:20
Issa Kaboré
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’arrivée de Bryan Reynolds au Stade Rennais a mis fin à un dossier particulièrement alléchant pour Franck Haise.

L’arrivée de Bryan Reynolds au Stade Rennais a refermé une piste intéressante étudiée par Franck Haise et sa direction. Officiellement engagé par le club breton, le latéral droit américain vient renforcer un secteur où Rennes cherchait un nouveau profil. Une arrivée qui a toutefois eu une conséquence directe : elle a mis fin aux espoirs concernant Issa Kaboré.

Le Stade Rennais sur Kaboré 

Selon 226foot, le Stade Rennais suivait avec attention la situation de l’international burkinabè de 25 ans. De retour à Manchester City après une saison réussie en prêt à Wrexham, le défenseur semblait représenter une option séduisante pour les Rouge et Noir. Passé par l’OM lors de la saison 2022-2023, Issa Kaboré connaît déjà parfaitement la Ligue 1. 

Malgré une expérience mitigée sur la Canebière, le latéral a continué de progresser et sort d’un exercice particulièrement convaincant en Angleterre. Sous les couleurs de Wrexham, il a disputé 32 rencontres et délivré 8 passes décisives, confirmant ses qualités offensives et sa capacité à apporter dans son couloir.

Reynolds lui est passé devant 

De retour chez les Citizens, Kaboré ne devrait cependant pas entrer dans les plans du club anglais pour la saison prochaine. Manchester City serait donc ouvert à un départ de son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2027. Estimé à environ 4 millions d’euros par Transfermarkt, le Burkinabè représentait une opportunité intéressante pour Rennes, avec un profil expérimenté et une marge financière raisonnable. 

L’arrivée de Bryan Reynolds a finalement changé la donne. Franck Haise devra donc composer sans l’ancien joueur de l’OM, tandis qu’Issa Kaboré pourrait désormais rebondir ailleurs. D’après Africafoot, l’ESTAC Troyes serait notamment une piste possible pour récupérer l’international burkinabè, qui reste à la recherche d’un nouveau projet pour relancer sa carrière.

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