Figure de l’OM et du paysage médiatique sportif français, Samir Nasri (39 ans) a passé ce jeudi une dizaine d’heures en garde à vue à Paris.

Samir Nasri a été placé en garde à vue ce jeudi dans le cadre d’une enquête financière liée à un dossier de trafic de stupéfiants. Selon L’Équipe, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France, aujourd’hui consultant pour Canal+, a été entendu pendant une dizaine d’heures dans les locaux de la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) de la police judiciaire parisienne.

Nasri en garde à vue pou blanchiment

Cette audition intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour « importation de produits stupéfiants », « association de malfaiteurs » et « blanchiment d’importation de stupéfiants en bande organisée ».

Selon Le Parisien, Samir Nasri serait concerné par le volet « blanchiment en bande organisée » de l’affaire, notamment en raison de son ancien rôle dans une boîte de nuit située à Ivry-sur-Seine. L’ex-international français était devenu actionnaire de l’établissement au milieu des années 2010, lorsqu’il évoluait encore au plus haut niveau.

Aucune poursuite judiciaire n’a été annoncée

Le dossier vise principalement deux autres protagonistes : Karim Berrebouh, présenté comme un narcotrafiquant marseillais incarcéré depuis 2021, ainsi qu’Olivier Sabbah, considéré comme un élément important du réseau de blanchiment lié aux activités criminelles de Berrebouh. La garde à vue de Samir Nasri a finalement été levée dans la soirée.

À ce stade, aucune poursuite judiciaire n’a été annoncée à l’encontre de l’ancien joueur de l’OM et de Manchester City. Très apprécié par les supporters marseillais depuis son passage sous le maillot olympien entre 2005 et 2008, Samir Nasri reste une personnalité très suivie du football français. Cette affaire vient néanmoins ternir l’image d’un joueur qui avait marqué toute une génération de fans de l’OM.