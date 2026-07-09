OM : Lorenzi aurait été placé en garde à vue avant son arrivée à Marseille !

Avant son arrivée à l’OM, Grégory Lorenzi aurait été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire.

Décidément, les affaires juridiques s’enchaînent pour le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi. Déjà assigné en justice par l’OGC Nice après avoir fait faux bond aux Aiglons, le dirigeant de 42 ans se retrouverait également au cœur d’une autre procédure.

Lorenzi a fait de la garde à vue lorsqu’il était à Brest

Comme l’a révélé ce jeudi le média d’investigation Blast, Grégory Lorenzi aurait été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire toujours en cours, alors qu’il occupait encore le poste de directeur sportif du Stade Brestois. Selon le média, cette enquête porterait sur les relations entre plusieurs clubs professionnels et des intermédiaires dans le cadre de transferts de joueurs. Les investigations se poursuivraient et aucune décision de justice n’a, à ce stade, été rendue dans ce dossier. Des dirigeants de Montpellier, Lorient et Bastia seraient également concernés par cette affaire judiciaire.

« C’est un malin, il prenait garde à ne pas rencontrer les intermédiaires dans les locaux du club, mais on a réuni quand même pas mal d’éléments », a confié un enquêteur à Blast au sujet du nouveau patron du secteur sportif de l’OM.