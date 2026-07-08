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OM Mercato : c’est bouclé pour Greenwood, son prix est une énorme surprise ! 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 20:00
Mason Greenwood (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le départ de Mason Greenwood (24 ans) n’est plus qu’une question d’heures à l’OM. 

Le feuilleton Mason Greenwood touche à sa fin à l’OM. Sauf énorme retournement de situation, l’attaquant anglais va quitter l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures pour rejoindre Fenerbahçe. Selon Fabrice Hawkins, l’accord entre les deux clubs est désormais bouclé. 

Greenwood vendu pour seulement 40 M€ ?

L’OM va récupérer une somme surprenante dans cette opération : 40 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter des bonus. Une vente qui représente une bascule financière plutôt décevante pour Marseille, qui avait misé sur Greenwood lors du mercato précédent. Arrivé avec une forte attente autour de lui, l’ailier anglais aura rapidement marqué les esprits par ses qualités offensives et son efficacité devant le but.

Le joueur de 24 ans va désormais s’engager pour quatre saisons avec le club turc. Fenerbahçe a donc décidé de miser gros sur l’ancien joueur de Manchester United, convaincu par son potentiel et ses performances sous le maillot olympien. Mais une partie de cette somme ne reviendra pas intégralement à l’OM

Manchester va récupérer 40 % de la vente 

Manchester United, qui avait négocié 40 % sur une future revente lors du transfert de Greenwood vers Marseille, percevra une partie du montant de l’opération. Les discussions entre les Red Devils et Fenerbahçe ont d’ailleurs été menées séparément. Pour l’OM, ce départ va désormais ouvrir un nouveau chantier : remplacer un joueur qui occupait une place importante dans l’animation offensive. 

Avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc, la direction marseillaise devra trouver un profil capable d’apporter de la créativité, des buts et de la percussion sur les ailes. Cette vente juteuse offre néanmoins une marge de manœuvre importante à Marseille pour poursuivre son mercato. Après avoir réalisé une grosse plus-value, le club phocéen va pouvoir réinvestir une partie de cette somme afin de renforcer son effectif.

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