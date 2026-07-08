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FRANCE

FC Nantes : un attaquant des Canaris signe un coup d’éclat sous les yeux de Der Zakarian 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 21:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Ibrahim Camara, jeune attaquant du FC Nantes, a signé une petite prouesse chez les Canaris. 

La relève continue de faire parler d’elle au FC Nantes. À seulement 17 ans, Ibrahim Camara vient de franchir une nouvelle étape importante dans sa jeune carrière, même si ce n’est pas encore avec un contrat professionnel chez les Canaris.

Camara passe chez Nike 

Selon Sportune, l’attaquant du FC Nantes a signé un partenariat avec Nike et devient ambassadeur de la célèbre marque américaine. Une reconnaissance rare pour un joueur aussi jeune, qui rejoint ainsi le cercle des talents suivis de près par l’équipementier.

La virgule accompagnera désormais Ibrahim Camara pour ses tenues et surtout ses crampons, sans que la durée exacte de cette première collaboration ne soit connue.

Un talent en devenir au FC Nantes déjà repéré

Formé à la Jonelière, l’un des centres de formation les plus réputés en France, le jeune attaquant s’est déjà illustré avec les U17 du FC Nantes. Ses performances ont rapidement attiré l’attention et confirment les belles promesses autour de son profil.

Reste désormais à confirmer sur le terrain et à convaincre les dirigeants nantais de lui offrir une place durable dans le projet professionnel. Bien entouré et désormais soutenu par une grande marque, Ibrahim Camara possède toutes les armes pour poursuivre sa progression.

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