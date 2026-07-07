De retour après la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, Alban Lafont (27 ans) va retrouver le FC Nantes. Sous quelles conditions ?

Le retour d’Alban Lafont au FC Nantes pourrait-il relancer un dossier que beaucoup pensaient définitivement refermé ? Avec l’arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc des Canaris, certains supporters espèrent voir le gardien retrouver une place importante dans le projet nantais.

Quel avenir pour Lafont au FC Nantes ?

Le portier de 27 ans revient pourtant dans un contexte particulier. Son prêt au Panathinaïkos n’a pas débouché sur un transfert définitif, le club grec ayant renoncé à lever son option d’achat, jugée trop élevée. Après son élimination avec la Côte d’Ivoire en Coupe du Monde 2026, Lafont doit désormais se pencher sur son avenir.

Sur le plan purement sportif, l’arrivée d’un nouvel entraîneur peut toujours redistribuer les cartes. Michel Der Zakarian aura l’occasion d’évaluer l’ensemble de son effectif avant de prendre ses décisions. Mais dans ce dossier, le principal obstacle semble désormais financier. Selon Livefoot, Alban Lafont perçoit un salaire estimé à 150 000 euros mensuels, un montant particulièrement difficile à supporter pour un FC Nantes désormais pensionnaire de Ligue 2.

Un salaire trop élevé pour la L2

La direction du FC Nantes chercherait donc toujours à trouver une solution pour alléger sa masse salariale. Le départ de l’ancien capitaine ferait même partie des priorités du mercato estival. Même si Michel Der Zakarian venait à apprécier le profil de son gardien, les considérations économiques pourraient peser beaucoup plus lourd que les critères sportifs.

Dans ces conditions, un nouveau transfert apparaît aujourd’hui comme l’issue la plus probable. Le feuilleton Lafont est donc loin d’être terminé. Entre l’envie de retrouver du temps de jeu, les contraintes financières du FC Nantes et les choix du nouveau staff, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de l’international ivoirien.