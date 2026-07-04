ASSE, FC Nantes Mercato : Corredor a une préférence entre les Verts et les Canaris

L’ASSE n’est plus seule sur le dossier Killian Corredor, révélé le week-end dernier par La voix des Verts. Alors que les dirigeants stéphanois ont identifié l’attaquant de Darmstadt comme une priorité pour renforcer leur secteur offensif, le FC Nantes s’est à son tour positionné, selon les informations de L’Équipe. Les deux clubs souhaitent s’attacher les services de l’ancien joueur de Rodez, auteur de deux saisons convaincantes en Allemagne. Malgré cette nouvelle concurrence, les Verts conservent un argument de poids : l’attachement affiché du joueur à Geoffroy-Guichard…

Un duel ASSE – FC Nantes pour Corredor

Le transfert de Killian Corredor s’annonce disputé. Les Canaris ont décidé d’accélérer sur plusieurs pistes offensives afin de renforcer un effectif appelé à évoluer cet été. Le profil polyvalent de l’attaquant français, capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe, correspond parfaitement aux attentes du club nantais.

À 25 ans, Corredor continue de franchir les étapes. Révélé sous le maillot de Rodez avec 19 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2023-2024, il a confirmé son potentiel en rejoignant Darmstadt. En 2. Bundesliga, il a compilé 13 buts et 9 passes décisives, attirant naturellement les regards de plusieurs clubs.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la formation allemande, l’ancien Ruthénois ne ferme toutefois pas la porte à un départ. Il privilégie un retour en France malgré des intérêts venus de l’étranger.

Darmstadt ne compte cependant pas brader son attaquant. Le club allemand réclamerait environ 2 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert. Une somme importante, mais qui reste dans les cordes des deux formations si elles décident d’aller au bout de leurs intentions.

Geoffroy-Guichard, l’atout de l’ASSE

Si le volet financier pourrait être rapidement réglé, le choix du joueur sera déterminant. Et sur ce point, l’ASSE dispose d’un avantage non négligeable. Killian Corredor n’a jamais caché son admiration pour l’atmosphère unique de Geoffroy-Guichard, un stade qui l’a profondément marqué au fil de ses déplacements.

Le natif de Montpellier garde notamment un souvenir très fort de la finale de Coupe Gambardella perdue avec Toulouse face à Saint-Étienne en 2019, mais aussi de ses passages dans le Chaudron sous les couleurs de Rodez. En mars 2024, il confiait sur RMC : « Je me rappelle mon premier match là-bas, c’est incroyable l’ambiance ! Incroyable ! T’as des frissons quand tu rentres sur le terrain. »

Quelques semaines plus tard, après le barrage perdu avec Rodez face aux Verts (2-0), il avait une nouvelle fois salué l’atmosphère stéphanoise dans les colonnes de Centre Presse Aveyron. « On souhaite que Saint-Étienne essaye d’aller gratter la Ligue 1. L’ambiance était encore exceptionnelle », déclarait-il.

Des propos qui témoignent d’une véritable affection pour le club forézien et qui pourraient peser au moment de faire son choix. Dans un dossier qui s’annonce très disputé, ce lien émotionnel pourrait bien faire la différence.