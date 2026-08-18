ASSE : les chiffres tranchent après le départ du milieu serbe

Prêté au Partizan Belgrade, Igor Miladinović n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’entrejeu de l’ASSE. Une analyse chiffrée permet de mieux comprendre pourquoi les Verts ont ouvert la porte à leur milieu de 23 ans.

Un départ devenu officiel

On vous en parlait dès dimanche : Igor Miladinović quitte l’ASSE pour rejoindre le Partizan Belgrade dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le Serbe, encore sous contrat jusqu’en 2028, retourne donc dans son pays après deux années passées dans le Forez.

Igor Miladinović au Partizan Belgrade en prêt avec option d’achat, c’est fait. Un compromis a été trouvé après des discussions autour du montant du transfert. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088377922729996689

Un rendement insuffisant dans l’entrejeu

Selon l’analyse de Morning Foot et Data’Scout, Miladinović affiche un indice de performance de 50 sur 100 comme milieu box-to-box, soit seulement la 42e place de Ligue 2 à ce poste. Son bilan de 1 but et 1 passe décisive en 26 rencontres confirme son influence limitée.

Sa justesse dans le jeu court reste pourtant réelle, avec 87 % de passes réussies. Mais ses données chutent lorsqu’il s’agit de créer du danger : ses indices atteignent seulement 6 sur les passes clés, 18 sur les passes progressives et 11 sur les passes en profondeur.

Les données physiques ont pesé

Le constat est encore plus sévère dans les duels et l’intensité. Miladinović n’a remporté que 31 % de ses duels défensifs, tandis que ses indices de vitesse maximale (25), de sprints (24) et d’accélérations brusques (2 sur 100) restent très faibles pour un relayeur.

Le milieu possède malgré tout une vraie capacité à progresser ballon au pied, notée 95, ainsi qu’un taux de réussite de 67 % sur ses dribbles. Des qualités techniques qui n’ont pas compensé son manque d’impact athlétique. Son départ apparaît ainsi comme la conséquence logique d’un profil davantage taillé pour un rôle de complément que pour une place de titulaire chez les Verts.