FC Nantes : gros coup dur pour Paulo Tavares !

Alors que son projet de rachat du FC Nantes suscite des inquiétudes, Paulo Tavares vient de subir un sérieux désaveu dans un sondage auprès des supporters.

Le FC Nantes semble plus que jamais se rapprocher d’un changement de propriétaire. Comme annoncé depuis le début de la semaine, Waldemar Kita, à la tête des Canaris depuis 2007, aurait signé un protocole d’accord de vente avec Phenix Sports Invest, un pool d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois emmené par Paulo Tavares. Ce projet de rachat doit désormais franchir l’étape de la DNCG, le gendarme financier du football français. Mais alors que le départ de Waldemar Kita est réclamé depuis plusieurs années par une partie des supporters nantais, les nombreuses zones d’ombre entourant ce projet de reprise suscitent de sérieuses inquiétudes, notamment après les révélations de Romain Molina.

Les supporters préfèrent encore Kita à Tavares

Dans ce contexte, Emmanuel Merceron, insider du FC Nantes, a lancé un sondage sur X afin de connaître la position des supporters nantais sur ce possible changement de propriétaire. Deux choix étaient proposés : « Trop flou, gardons Waldemar Kita » ou « Tout sauf Waldemar Kita, ok pour Paulo Tavares ». Et le verdict est particulièrement révélateur de la méfiance qui entoure actuellement le projet porté par Phenix Sports Invest : 65,2 % des votants préfèrent conserver Waldemar Kita, contre seulement 34,8 % qui se disent favorables à une arrivée de Paulo Tavares.

Un résultat d’autant plus marquant que la présidence de Waldemar Kita est vivement contestée depuis de nombreuses années à Nantes et que son départ est régulièrement réclamé par une partie du public. Malgré ce contexte, près de deux votants sur trois choisissent donc le statu quo plutôt qu’un rachat par Paulo Tavares dans les conditions actuellement évoquées. Ce sondage ne permet évidemment pas de mesurer l’opinion de l’ensemble des supporters du FC Nantes, mais il illustre les interrogations qui entourent ce projet de reprise. Pour convaincre les supporters nantais, les potentiels futurs propriétaires du FCN auront visiblement encore du travail.