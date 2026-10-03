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FRANCE

Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles pour Haise avant Auxerre !

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 08:20
Will Still et Franck Haise

Avant de recevoir l’AJ Auxerre dimanche prochain, le Stade Rennais pourrait profiter des nombreuses absences qui se dessinent dans les rangs bourguignons.

Après la trêve internationale, le Stade Rennais retrouvera la Ligue 1 dimanche prochain (17h15) avec la réception de l’AJ Auxerre, à l’occasion de la sixième journée de championnat. Pour ce rendez-vous au Roazhon Park, Franck Haise devrait pouvoir compter sur un groupe au complet, sauf pépin physique d’ici là. Une situation qui contraste fortement avec celle de son homologue auxerrois, Will Still, qui devra composer avec plusieurs absences importantes pour ce déplacement en Bretagne.

Auxerre décimé avant d’affronter le Stade Rennais

En plus de Christ Makosso, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Will Still devrait être privé de quatre joueurs blessés face au Stade Rennais. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur d’un genou, Assane Dioussé est absent de longue durée, tout comme Bryan Okoh, également touché sérieusement à un genou. Marvin Senaya et Telli Siwe sont, eux, éloignés des terrains en raison de blessures aux ischio-jambiers. Tous les quatre étaient encore absents ce vendredi lors du match amical remporté par les Bourguignons face à Clermont (4-3).

Will Still devrait donc se présenter au Roazhon Park avec un groupe sérieusement diminué et au moins cinq absences majeures. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais, qui pourrait de son côté aborder cette reprise de la Ligue 1 quasiment au complet.

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