OM : une énorme bombe est lâchée sur la vente du club !

Alors qu’il assure ne pas vouloir vendre l’OM, les véritables intentions de Frank McCourt seraient bien différentes.

Depuis cet été, l’Olympique de Marseille est entré dans une véritable cure d’austérité, Frank McCourt étant désormais lassé d’investir massivement sans retour sur investissement ni trophée à la clé. Pourtant, fin septembre, le JDD assurait que le propriétaire américain n’avait toujours pas l’intention de vendre l’OM, malgré un début de saison très compliqué et l’absence, pour l’heure, de l’actionnaire minoritaire recherché depuis plusieurs mois. Mais Romain Canuti vient de livrer une tout autre version concernant les véritables intentions du Bostonien.

McCourt voudrait bien vendre l’OM

Selon le journaliste du Phocéen, Frank McCourt chercherait bel et bien à vendre l’OM, mais se garderait bien de l’annoncer publiquement afin de ne pas fragiliser sa position et de pouvoir tirer le meilleur prix possible d’une éventuelle vente. « Frank McCourt cherche à vendre l’Olympique de Marseille depuis le premier jour, c’est un businessman. Il est venu pour deux choses : les droits de la Ligue 1 qui devaient passer au milliard d’euros et la réforme de la Ligue des Champions très rémunératrice, qu’on lui avait presque présentée comme une ligue fermée. Ces deux motivations n’existent plus. Il va forcément chercher à vendre. Mais pour le moment, on en est très très loin », a expliqué notre confrère.

Romain Canuti estime ainsi que la position de Frank McCourt sur une vente de l’OM n’aurait pas réellement changé ces dernières années. « Il veut vendre autant maintenant qu’il y a 4-5 ans, c’est tout. Il ne le dira pas publiquement, car ce n’est pas le meilleur moyen de vendre. Il est dans une posture de vendre, de manière raisonnée car il n’a pas de besoin, et du coup il va rester et attendre pour en tirer le meilleur prix. » Une sortie qui tranche donc avec le discours affiché publiquement autour de l’avenir de l’OM et de son propriétaire américain.