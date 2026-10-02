OM : Maupay marque encore des points, il a rendu un énorme service à Genesio

Neal Maupay n’a pas seulement retrouvé du temps de jeu sous Bruno Genesio : l’attaquant marseillais a également joué un rôle important auprès du jeune Kelyann Bezahaf.

À l’OM, Neal Maupay semble progressivement retrouver une place dans le paysage de Bruno Genesio. Mais l’attaquant ne se distingue pas uniquement par ses performances durant la préparation. D’après les informations de La Provence, il aurait également pris Kelyann Bezahaf sous son aile, contribuant à l’intégration du jeune latéral droit au sein du groupe professionnel.

Maupay, un relais précieux pour Bezahaf

À l’aise avec ses coéquipiers plus âgés et décrit comme particulièrement extraverti, Kelyann Bezahaf aurait rapidement trouvé sa place dans le vestiaire marseillais. Dans ce contexte, la présence de Maupay a visiblement compté.

Le jeune défenseur, formé à l’OM, a profité de la préparation estivale pour se rapprocher de l’équipe première. Il s’était notamment illustré dès le premier match face à Yamoussoukro, en délivrant une passe décisive à… Neal Maupay.

Un coup de pouce pour Genesio

Pour Bruno Genesio, cette intégration réussie est forcément une bonne nouvelle. Bezahaf a ensuite continué à marquer des points et a fini par obtenir son premier contrat professionnel avec l’OM. Le club lui a également accordé sa confiance en refusant, durant l’été, l’hypothèse d’un prêt malgré l’intérêt de plusieurs formations de Ligue 2.

Le latéral droit a depuis connu ses premières minutes en Ligue 1 cette saison, face au PSG, et pourrait profiter de la suspension de Timothy Weah pour prétendre à davantage de temps de jeu.

Maupay, lui, n’a donc peut-être pas seulement rendu service à Bezahaf : son rôle de cadre auprès du jeune Marseillais constitue aussi un précieux relais pour Genesio, qui voit émerger une nouvelle solution dans son couloir droit.