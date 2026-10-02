OM Mercato : un défenseur très convoité signe à Marseille !

Très courtisé après son prêt réussi à Valenciennes, Alexi Koum a finalement choisi de poursuivre son aventure avec l’OM.

C’est désormais officiel : Alexi Koum reste à l’Olympique de Marseille. Le jeune latéral gauche de 20 ans a prolongé son contrat avec le club phocéen jusqu’en 2029, une annonce faite ce vendredi par l’OM sur ses réseaux sociaux.

Cette prolongation vient confirmer la volonté de Marseille de conserver ses jeunes éléments et de leur offrir une place dans le projet à moyen terme. Koum avait notamment attiré plusieurs intérêts durant le mercato estival, dont celui du club portugais de Casa Pia.

Une nouvelle étape après son prêt à Valenciennes

Alexi Koum sort d’une saison en prêt à Valenciennes, où il a accumulé de l’expérience et participé à sa progression. Son retour à Marseille avait ensuite été marqué par une préparation estivale remarquée, avec plusieurs apparitions sous les ordres de Bruno Genesio.

Le défenseur franco-camerounais possède également l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes dans le secteur défensif. L’OM avait d’ailleurs choisi de le conserver malgré les sollicitations reçues cet été.

Avec cette prolongation jusqu’en 2029, Marseille sécurise donc l’avenir d’un jeune joueur issu de sa génération actuelle. Reste désormais à Alexi Koum à saisir les opportunités qui se présenteront avec l’équipe première.