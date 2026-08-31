OM Mercato : après Paixão, un autre départ bloqué par Lorenzi et Genesio !

Après Igor Paixão, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio auraient décidé de bloquer le départ d’un autre joueur de l’OM en cette fin de mercato estival. Il s’agit d’Alexi Koum.

Alexi Koum pourrait être l’un des grands gagnants de la vague de départs qui touche l’Olympique de Marseille. Prêté la saison dernière à Valenciennes en Ligue 1, le latéral gauche camerounais est revenu cet été à Marseille et pourrait avoir sa carte à jouer cette saison sous les ordres de Bruno Genesio.

Koum a demandé à partir, l’OM a dit non

Pourtant, La Minute OM nous apprend ce lundi qu’Alexi Koum aurait demandé à quitter l’OM, alors qu’il aurait récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Une demande que les dirigeants olympiens auraient catégoriquement refusée, ne souhaitant pas se séparer de leur joueur cet été.

Tout comme Bruno Genesio, qui aurait eu une discussion franche avec lui. L’entraîneur marseillais l’aurait rassuré en lui indiquant qu’il bénéficierait de davantage de temps de jeu cette saison. Alexi Koum a d’ailleurs disputé quatre matchs de préparation, dont deux en tant que titulaire, mais n’a pas joué lors des deux premiers matchs officiels de la saison.

Une demande de départ surprenante quand on sait que les jeunes pourraient avoir leur carte à jouer à l’OM cette saison en raison des difficultés financières du club et que le titulaire à son poste, Emerson, pourrait partir d’ici la fin du mercato estival.