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FRANCE

PSG : Paris touche au but avec son Ballon d’Or

Par Wladimir DELCROS - 31 Août 2026, 13:55
PSG : Paris touche au but avec son Ballon d’Or

Le feuilleton autour de l’avenir d’Ousmane Dembélé connaît un nouveau tournant. Le Français a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger son aventure dans la capitale, malgré plusieurs approches venues d’Arabie saoudite.

Un accord trouvé jusqu’en 2030

On vous en parlait récemment : l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG semblait arriver à un moment décisif. Le dossier a nettement avancé puisque l’attaquant parisien va finalement signer un nouveau contrat jusqu’en 2030.

Selon les informations de L’Équipe, qui confirme l’annonce de Canal+, un accord a été trouvé entre les deux parties. Son bail actuel courait jusqu’en juin 2028.

Dembélé voulait continuer à Paris

Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé avait rapidement fait connaître sa volonté de rester au PSG afin d’y « écrire l’histoire ». Il envisageait seulement, dans un second temps, un éventuel départ vers une destination située hors d’Europe.

La signature attendue dans les prochaines semaines

Plusieurs clubs saoudiens ont bien tenté une approche, sans parvenir à faire changer d’avis l’international français. La direction parisienne a également respecté sa volonté de ne pas pousser trop haut les engagements contractuels liés à cette prolongation.

La signature n’est pas encore effective, mais elle doit intervenir dans les prochaines semaines. Sauf nouveau contretemps, le PSG est donc en passe de sécuriser son joueur phare pour deux saisons supplémentaires.

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