La nouvelle absence d’Ousmane Dembélé (28 ans) pour le barrage retour du PSG contre l’AS Monaco (21h) fait lever des doutes sur son avenir.

Ousmane Dembélé manquera le barrage retour face à l’AS Monaco ce soir au Parc des Princes (21h). Une absence de plus qui alimente les inquiétudes autour de son avenir au PSG et de sa capacité à retrouver une continuité indispensable sur la durée.

« Un joueur qui ne fait pas l’entraînement ne sera pas là demain. On ne sait pas encore dans combien de temps il reviendra, il ne faut pas prendre de risque. Ce n’est pas grave mais il faut attendre lorsqu’il sera prêt », a tenté de dédramatiser Luis Enrique hier en conférence de presse. Si les mots du coach visent à minimiser la situation, la répétition des forfaits de Dembélé pose question. L’attaquant français n’a pas réussi à enchaîner les matchs sur l’ensemble de la saison.

« Il y a quelque chose de bizarre avec Dembélé »

« Il y a quand même quelque chose de bizarre avec Dembélé », confirme le journaliste Damien Degorre sur La Chaine L’Équipe. « L’année dernière, zéro blessure, on pensait qu’il avait trouvé ce qu’il fallait faire. Et là, ça revient comme avant, c’était sans cesse. » Des chiffres inquiétants viennent étayer cette analyse. Selon Stat Foot, Dembélé va manquer son 13e match officiel avec le PSG cette saison. C’est un record depuis son arrivée au club, dépassant les 11 rencontres manquées en 2023/24 et les 12 en 2024/25.

Cette instabilité physique commence à peser sur le collectif et sur la planification de Luis Enrique, surtout à l’approche de matches décisifs. Le PSG doit composer avec un joueur d’exception… mais à la fiabilité réduite. La direction sportive du PSG observe forcément avec attention la situation alors que les négocations pour une prolongation sont à l’étude.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League