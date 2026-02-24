À LA UNE DU 24 FéV 2026
[11:50]FC Nantes, OM Mercato : les deux clubs ont laissé filer un top buteur de la décennie !
[11:39]PSG – AS Monaco : on sait si Dembélé sera présent, le verdict est tombé !
[11:21]Revue de presse : un effet Haise au Stade Rennais, deux bonnes nouvelles au RC Lens, Wahi prolongé à l’OGC Nice ?
[11:00]OM : McCourt vient d’officialiser une signature XXL et se réconcilie cash avec les supporters ! 
[10:49]RC Lens Mercato : Sangaré et Thomasson dans le flou, Leca a déjà lancé les grandes manoeuvres ! 
[10:15]FC Nantes : Lopes a explosé après Le Havre, ses cibles sont identifiées !
[10:00]PSG : nouvelle mine d’or à Doha, les stars vont pleuvoir au Mercato !
[09:38]Revue de presse espagnole : le nouveau Vitinha signe au Real Madrid, le FC Barcelone officialise une recrue ! 
[09:16]ASSE : après Jacob Newman, Kilmer a nommé un nouveau renfort qui va faire revivre les supporters !
[09:03]OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Griezmann !
PSG : nouvelle mine d’or à Doha, les stars vont pleuvoir au Mercato !

Par Bastien Aubert - 24 Fév 2026, 10:00
💬 Commenter
L'émir du Qatar
L’actionnaire du PSG, Arctos Partners (12,5 %), a été racheté par le fonds d’investissement KKR pour 1,4 milliard de dollars, ce qui renforce les capacités financières du club parisien.

Le PSG franchit un nouveau cap. L’actionnaire du club, Arctos Partners, détenait 12,5 % du capital, vient d’être racheté par le fonds d’investissement KKR pour 1,4 milliard de dollars. Une opération qui renforce considérablement la capacité financière du PSG et qui pourrait transformer radicalement sa stratégie sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auront désormais les coudées franches pour recruter et bâtir un effectif capable d’aligner performances sportives et attractivité mondiale.

Le PSG tout puissant au Mercato ! 

Achille Ash, journaliste pour 20 Minutes, explique les implications de cette transaction : « Avec l’appui de KKR, très puissant dans l’immobilier et le private equity, le PSG renforce sa position dans le bras de fer avec la mairie de Paris pour l’achat du Parc des Princes ou la construction d’un nouveau stade. La politique du club passe d’une logique de « locataire » à une logique de « propriétaire foncier », essentielle pour augmenter les revenus récurrents et la valorisation du club. Arctos utilise des outils d’analyse de données très poussés pour optimiser les revenus (ticketing, merchandising). KKR apporte les moyens technologiques pour accélérer cette transition digitale. L’apport de capitaux et la valorisation à 4,25 milliards d’euros donnent une base solide au club pour justifier ses revenus auprès de l’UEFA. Le PSG ne veut plus être seulement un club de football, mais une marque de « lifestyle » mondiale. L’influence de ces fonds va aider le PSG à sécuriser de nouveaux contrats de sponsoring massifs et à préparer la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Le PSG n’est plus seulement l’ambassadeur sportif du Qatar, il devient une entité commerciale globale. »

Des stars attendues dès cet été à Paris ?

Concrètement, cette manne financière ouvre la porte à un mercato XXL au PSG. Les stars, déjà présentes ou futures, pourraient voir leurs ambitions renforcées par des moyens sans précédent. Le club parisien ne se contente plus d’être un géant du football européen : il se positionne comme une machine commerciale globale, capable de rivaliser avec les plus grandes marques sportives et lifestyle au monde. Avec KKR et Arctos derrière lui, le PSG dispose d’un capital stratégique pour sécuriser de nouveaux contrats de sponsoring, développer ses infrastructures et préparer l’avenir, y compris la prochaine Coupe du Monde, tout en consolidant sa domination financière et médiatique. Bref, le club de la capitale se transforme en véritable empire où le sport, la technologie et le business convergent pour créer un géant mondial.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

