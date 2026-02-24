PSG : Dembé fait partie des 3 mauvaises nouvelles pour Luis Enrique avant Monaco

Le PSG devrait être privé de trois joueurs importants pour le playoff retour de Champions League contre l’AS Monaco mercredi soir au Parc des Princes.

Vainqueur 3-2 de la manche aller, le Paris Saint-Germain se trouve en position de force avant le playoff retour de Champions League contre l’AS Monaco au Parc des Princes mercredi. Mais le club de la capitale ne devrait pas pouvoir compter sur toutes ses forces vives pour cette affiche. En effet, selon RMC, trois joueurs sont très incertains, dont deux habituels titulaires. Le premier d’entre eux est Ousmane Dembélé. Touché à un mollet à Louis-II, ce qui l’a contraint à sortir dès la 28e minute, le Ballon d’Or continue de s’entraîner seul, en salle, à deux jours de la partie. Luis Enrique ne prendra aucun risque avec lui et pourrait donc ne pas le convoquer.

Inquiétude pour Ruiz

Autre absence potentielle pour le PSG, celle de Fabian Ruiz. Touché le 20 janvier lors de la défaite sur la pelouse du Sporting Portugal (1-2), l’Espagnol souffre d’un genou. Et même si le club assure qu’il travaille lui aussi en salle depuis vendredi dernier, le staff médical se pose des questions. Selon AS, une opération ne serait pas à exclure si les choses ne s’améliorent pas. Enfin, Senny Mayulu continue de soigner son mollet douloureux et est également très incertain. Mais pour lui s’ajoutent également les difficultés liées à sa prolongation. Selon Ekrem Konur, les discussions sont dans une impasse. Si c’est vraiment le cas, Luis Enrique pourrait volontairement se priver de son joueur jusqu’à la fin de la saison.

L’AS Monaco paye elle aussi un lourd tribut aux blessures. Sébastien Pocognoli a dû se passer de huit joueurs pour le déplacement à Bollaert samedi, ce qui n’a pas empêché l’AS Monaco de s’imposer (3-2). En plus, Krépin Diatta s’est lui aussi blessé en première période…

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League