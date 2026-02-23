Galatasaray rencontrerait d’énormes difficultés financières, notamment à cause du salaire très élevé de Victor Osimhen. Qui pourrait être vendu à l’intersaison, lui qui est un vieux rêve de Luis Campos pour le PSG.

Fâché de ne pas voir la direction du PSG accéder à ses exigences pour prolonger, Ousmane Dembélé aurait offert ses services à Chelsea pour la saison prochaine. On ne sait pas encore s’il s’agit d’une rumeur, de faits réels ou d’un simple jeu de négociations mais toujours est-il que ça se tend entre le Ballon d’Or et son attaquant vedette. Et que Luis Campos a tout intérêt à chercher un remplaçant pour la saison prochaine, dans le cas où les choses ne s’amélioreraient pas. Et justement arrive de Turquie une information qui pourrait lui permettre d’amener un Paris un joueur dont il a lancé la carrière en le recrutant au LOSC : Victor Osimhen.

Galatasaray ne peut pas payer ses 21 M€ annuels

L’attaquant nigérian évolue depuis deux ans à Galatasaray. A l’instar de Kvaratskhelia, avec qui il formait un duo d’enfer, il a quitté le Napoli à l’été 2024 en raison de divergences salariales. D’abord prêté au Cimbom, il y a été transféré l’été dernier pour 75 M€. Il y est sous contrat jusqu’en 2029 et enchaîne les buts (15 en 23 matches) mais, selon la presse turque, Galatasaray fait face à des grosses difficultés financières à cause de son énorme salaire (21 M€ annuels). Plusieurs joueurs n’auraient pas été payés depuis trois mois ! Le champion de Turquie va devoir prendre une décision forte à l’intersaison et cela devrait passer par un départ du Nigérian.

Le PSG serait forcément l’une des destinations privilégiées pour Victor Osimhen. Parce que Luis Campos l’adore, parce que son duo reformé avec Kvaratskhelia promettrait énormément, parce qu’il est Luis Enrique compatible vu comme il travaille sur le terrain et parce qu’il reste encore jeune (27 ans). Son salaire turc s’inscrirait dans la grille parisienne, contrairement à celui réclamé par Ousmane Dembélé. Que de bonnes raisons de le faire venir…

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League