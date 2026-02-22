PSG : Doha a bouclé un dossier prioritaire, d’autres signatures attendues !

Le PSG devrait officialiser sous peu une extension de contrat majeure pour João Neves, son milieu portugais. Désormais lié jusqu’en 2030, le milieu de 21 ans s’est vu offrir une revalorisation salariale à la hauteur de son statut de cadre incontournable. Cette décision phare vient conforter l’ambition d’un PSG en quête de stabilité et de pérennité sportive.

Le PSG accélère ses prolongations de cadres

Depuis le début de l’année, la direction parisienne s’active en coulisses pour sécuriser ses piliers. Après avoir scellé les avenirs de figures comme Vitinha ou Hakimi lors de la précédente saison, le PSG souhaite conserver l’ossature qui fait sa force. Cette fois, João Neves est au centre du projet, à l’image des discussions en cours avec d’autres profils majeurs comme Fabián Ruiz ou Zaïre-Emery. Pour ceux qui suivent de près les mouvements au sein de l’effectif, les dernières informations sur la prolongation de Fabian Ruiz au PSG témoignent de cette volonté globale de rétention des talents.

João Neves, une ascension fulgurante récompensée

Arrivé à Paris à l’été 2024, Neves n’aura pas mis longtemps avant de s’imposer dans l’entrejeu. Le Portugais, repéré dès ses débuts à Benfica puis lancé dans le grand bain parisien, affiche aujourd’hui une progression spectaculaire. Sa valeur marchande, passée de 60 à 110 millions d’euros en moins de deux saisons, illustre un impact immédiat et une régularité qui ont conquis le staff comme les supporters. Son adaptation express et son intelligence de jeu lui ont permis d’intégrer directement les plans de Luis Enrique pour les échéances majeures.

Une revalorisation méritée pour des performances de haut niveau

Selon Le Parisien, le nouvel accord contractuel acte la reconnaissance d’un joueur déjà central dans le projet parisien. En Ligue 1, João Neves aligne des statistiques convaincantes : 5 buts et 1 passe décisive en 14 apparitions cette saison. Mieux encore, il a été un rouage essentiel lors de la finale de la Ligue des champions, démontrant un sang-froid rare pour son âge. Cette montée en puissance, freinée seulement par deux blessures mineures, fait de lui l’un des jeunes milieux les plus prometteurs en Europe.

Le nouveau statut de João Neves dans l’entrejeu parisien

Devenu titulaire dans un secteur de jeu très compétitif, Neves n’est plus seulement un espoir : il est déjà une référence au PSG. Aux côtés de Vitinha, Dembélé ou Fabián Ruiz, son rayonnement technique et sa capacité de projection donnent une nouvelle dimension au collectif parisien. Les statistiques parlent d’elles-mêmes, mais c’est surtout son influence dans les moments-clés qui marque la différence. Les suiveurs attentifs du football européen commencent d’ailleurs à citer son nom parmi les milieux incontournables de la saison.

Ce que la direction du PSG prépare pour l’avenir

Avec cette prolongation, le message du PSG est clair : s’appuyer sur une jeunesse déjà performante pour bâtir l’avenir. En verrouillant João Neves, Paris s’assure la continuité d’un projet ambitieux et innovant, où stabilité rime avec compétitivité. L’étape suivante est déjà dans toutes les têtes : finaliser les discussions autour d’autres cadres pour garantir une ossature solide, dans l’optique de s’imposer durablement au sommet de la scène européenne.