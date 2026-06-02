Si l’AJ Auxerre a essayé de retenir ces derniers jours Christophe Pélissier, le club bourguignon serait en passe de lui trouver son successeur. Bonne nouvelle pour le FC Nantes ?

Le feuilleton Christophe Pélissier connaît un nouveau rebondissement. Favori pour prendre les commandes du FC Nantes, l’actuel entraîneur de l’AJ Auxerre pourrait voir sa situation se débloquer beaucoup plus rapidement que prévu. Depuis plusieurs jours, le club bourguignon tente encore de conserver son technicien. Mais en coulisses, les dirigeants de l’AJA travaillent aussi activement sur sa succession, preuve que l’hypothèse d’un départ est désormais prise très au sérieux.

Will Still très proche d’Auxerre

Selon Onze Mondial, Will Still est aujourd’hui le grand favori pour succéder à Christophe Pélissier sur le banc auxerrois. Libre, le technicien belge aurait déjà avancé de manière significative dans ses discussions avec les dirigeants de l’AJA. Les grandes lignes du projet auraient été validées entre les deux parties et seuls quelques détails resteraient encore à régler avant une éventuelle officialisation. Le choix de Will Still témoigne des ambitions d’Auxerre.

Malgré son jeune âge, l’ancien entraîneur lensois conserve une excellente réputation dans le football français grâce à son travail effectué à Reims puis à Lens. Un élément continue toutefois de ralentir le processus. Avant d’officialiser l’arrivée de Will Still, Auxerre doit d’abord finaliser le départ de Christophe Pélissier. Tant que cette situation contractuelle ne sera pas définitivement réglée, le club bourguignon ne devrait pas communiquer sur son futur entraîneur. Mais la tendance semble désormais claire. L’AJA prépare l’après-Pélissier, ce qui constitue forcément un signal fort pour le FC Nantes.

Le départ de Pélissier reste la clé

Du côté du FC Nantes, cette évolution est observée avec beaucoup d’attention. Christophe Pélissier figure parmi les profils les plus appréciés par Waldemar Kita pour relancer le projet sportif des Canaris. Son expérience, sa connaissance des championnats français et sa capacité à bâtir des équipes compétitives correspondent au profil recherché par la direction nantaise.

Si Auxerre parvient à verrouiller l’arrivée de Will Still et à acter le départ de son entraîneur actuel, l’un des principaux freins à l’arrivée de Pélissier au FC Nantes pourrait disparaître. Pendant ce temps, aucun autre changement majeur n’est attendu dans l’organigramme auxerrois. David Wantier conserverait ses fonctions de directeur sportif tandis que Baptiste Malherbe resterait également en poste malgré les interrogations apparues ces dernières semaines. Pour le FC Nantes, le temps presse.