Le grand oral annuel devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a démarré pour les clubs de football professionnel français. Un mauvais élève est déjà épinglé.

Comme chaque été, les auditions devant la DNCG constituent un rendez-vous crucial pour les clubs professionnels français. Si les résultats sportifs déterminent les promotions et les relégations sur le terrain, les finances peuvent parfois rebattre totalement les cartes. Les premières décisions rendues ce mardi étaient donc très attendues.

Plusieurs clubs rassurés

Pour certains pensionnaires du football professionnel français, cette première étape s’est déroulée sans encombre. En Ligue 1, Angers a obtenu le feu vert du gendarme financier sans aucune mesure particulière. Même constat en Ligue 2 pour Guingamp, Metz, Montpellier et Pau, dont les budgets ont été validés sans restriction à l’issue de leur passage devant l’instance de contrôle. Des décisions qui permettent à ces clubs de préparer sereinement leur prochaine saison.

Dunkerque placé sous surveillance

En revanche, la situation est plus délicate du côté de Dunkerque. La DNCG n’a pas validé immédiatement le dossier du club nordiste et a décidé de prononcer un sursis à statuer. Concrètement, l’instance attend désormais des éléments complémentaires avant de rendre sa décision définitive. À ce stade, aucune sanction n’a été prise contre l’USL Dunkerque. Le club conserve donc toutes ses chances de voir son budget validé dans les prochaines semaines. Mais cette décision démontre que certains points nécessitent encore des éclaircissements aux yeux du gendarme financier.

Un adversaire bien connu des Verts

Cette situation est forcément suivie avec attention du côté de Saint-Étienne. Les supporters stéphanois connaissent parfaitement Dunkerque pour l’avoir affronté à deux reprises cette saison dans le championnat de Ligue 2. Le club nordiste s’est d’ailleurs imposé comme l’une des belles surprises du dernier exercice grâce à ses performances sportives et à sa progression constante ces dernières années. Pour l’heure, rien n’indique que Dunkerque soit menacé d’une sanction lourde. Le sursis à statuer reste une procédure relativement fréquente qui permet à la DNCG d’obtenir des garanties ou des documents complémentaires avant de se prononcer définitivement.

Ligue 1 – Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG :

Angers

Ligue 2 – Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG :

Guingamp

Metz

Montpellier

Pau

Ligue 2 – Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG :

• Dunkerque