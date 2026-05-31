Après l’IA, les supporters de l’ASSE ont été amenés à donner leur avis sur l’avenir de Philippe Montanier. Leur verdict est surprenant.

La situation autour de l’avenir de Philippe Montanier résume à elle seule le flou qui entoure la reconstruction de l’ASSE. Alors que le club sort d’une saison marquée par des désillusions et une montée ratée en Ligue 1, la question de son avenir sur le banc stéphanois divise profondément.

Un équilibre parfait chez les supporters !

Selon un sondage publié par But!, la question était simple : « Philippe Montanier doit-il rester sur le banc des Verts ? » Le résultat est pour le moins inédit. 50 % des supporters des supporters de l’ASSE répondent oui, 50 % répondent non !

Un équilibre parfait, rare dans ce type de consultation, qui illustre à quel point le cas Montanier cristallise les doutes. D’un côté, certains estiment qu’il représente une forme de continuité et qu’il connaît suffisamment le groupe pour repartir sur un nouveau cycle en Ligue 2 avec des bases solides.

Montanier, symbole du flou qui règne à l’ASSE

De l’autre, une partie importante des supporters de l’ASSE considère que les limites affichées cette saison, notamment dans les matchs clés, plaident pour un changement immédiat afin de relancer une dynamique. Cette division intervient dans un contexte déjà tendu autour du projet sportif du club, où chaque décision est scrutée de près après l’échec des objectifs de montée.

Le cas Montanier devient ainsi un symbole plus large : celui d’une ASSE en quête de certitudes, mais encore incapable de trancher sur les choix fondamentaux de sa reconstruction. Dans les prochains jours, Kilmer Sports Ventures devra pourtant rapidement clarifier sa position, alors que la préparation de la saison prochaine ne peut plus attendre. Une chose est sûre : jamais un sondage sur l’avenir d’un entraîneur stéphanois n’avait affiché un tel équilibre, reflet d’un club encore profondément divisé.