Pierre Ménès a livré une analyse au vitriol du barrage retour entre l’OGC Nice et l’ASSE vendredi à l’Allianz Riviera (4-1).

La désillusion est immense pour l’ASSE. Battus par l’OGC Nice en barrage retour (4-1), les Verts restent en Ligue 2 malgré des ambitions de remontée immédiate. Une situation qui continue de susciter de nombreuses réactions dans le monde du fotball. Parmi elles, celle de Pierre Ménès, qui a livré une analyse sans détour de la double confrontation.

Un constat sévère sur la double confrontation

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant n’a pas mâché ses mots, notamment sur la différence de niveau observée entre l’OGC Nice et l’ASSE. « Après la purge du match aller, on a au moins assisté à un match de foot », a-t-il analysé en préambule. Pour lui, la qualification niçoise ne souffre d’aucune contestation, malgré certaines circonstances évoquées autour de l’arbitrage et des blessures.

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« Nice a passé au-dessus des contrariétés arbitrales et des blessures. Les entrants ont fait la différence. Nice a fait le boulot devant une équipe stéphanoise trop limitée », a-t-il affirmé.

L’ASSE face à ses responsabilités

Au-delà du résultat, Pierre Ménès pointe surtout les limites structurelles du projet stéphanois, notamment au regard des investissements réalisés ces dernières saisons. « L’ASSE reste en Ligue 2 malgré de gros investissements et devra s’interroger sur cet argent qui a quand même été très mal dépensé et voir comment le projet va évoluer », a-t-il poursuivi, un brin inquiet. Un message clair qui renvoie directement à la gestion sportive du club et aux choix effectués lors des derniers mercatos.

Cette sortie médiatique s’ajoute à un climat déjà tendu dans le Forez. Après avoir manqué la montée malgré un objectif affiché de remontée rapide, l’ASSE va devoir rebondir dans un championnat de Ligue 2 qui s’annonce très compétitif. Entre restructuration de l’effectif, possibles départs et remise en question du projet global, le club va entrer dans une phase de transition importante. Si la frustration est grande, l’ASSE devra rapidement transformer cet échec en point de départ.