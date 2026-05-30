Si Frank McCourt évalue le prix de l’OM à 1,2 milliard d’euros, la réalité du marché diffère quelque peu.

Le serpent de mer de la vente de l’OM refait surface. Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’un éventuel départ de Frank McCourt alimentent les débats chez les supporters olympiens. Et une nouvelle estimation financière pourrait bien relancer les spéculations. Alors que le propriétaire américain valoriserait l’OM à près de 1,2 milliard d’euros, les chiffres du marché racontent une toute autre histoire.

Un écart colossal avec les attentes de McCourt

Selon Média Foot, le dernier rapport de Football Benchmark évalue l’Olympique de Marseille à environ 667 millions d’euros. Une somme déjà très importante, mais qui reste très éloignée du montant qui serait espéré par Frank McCourt dans l’hypothèse d’une vente. L’écart est considérable. Entre les 667 millions estimés et les 1,2 milliard évoqués, la différence dépasse le demi-milliard d’euros. De quoi rendre toute négociation particulièrement complexe avec d’éventuels investisseurs.

Le rapport positionne également Marseille au 24e rang des clubs européens les plus valorisés. Un classement qui illustre à la fois la puissance de la marque OM et certaines limites économiques du projet actuel. Car malgré une popularité exceptionnelle, un stade régulièrement rempli et une communauté de supporters unique en France, plusieurs facteurs continuent de peser sur la valorisation du club. Les résultats européens irréguliers ces dernières années, l’absence prolongée en Ligue des champions et une situation financière régulièrement sous surveillance limitent mécaniquement la valeur du club sur le marché.

Une vente toujours d’actualité ?

Ces chiffres pourraient toutefois avoir un effet inattendu. Si Frank McCourt souhaite réellement céder l’OM à moyen terme, il pourrait être amené à revoir ses exigences à la baisse afin de se rapprocher des standards du marché. De leur côté, les candidats potentiels pourraient considérer que l’écart entre la valeur théorique du club et les attentes du propriétaire ouvre la porte à de futures discussions.

L’Olympique de Marseille reste en effet un actif rare dans le football européen. Son histoire, son rayonnement populaire, son stade et son potentiel commercial continuent d’attirer l’attention de nombreux investisseurs à travers le monde. Une chose est certaine : tant que l’avenir de l’OM ne sera pas définitivement clarifié, chaque nouvelle estimation financière continuera d’alimenter les rumeurs de vente qui entourent le club depuis plusieurs années.