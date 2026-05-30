Comme d’autres clubs de Ligue 1 le Stade Brestois serait ouvert à une cession à l’intersaison.

Le paysage du football français pourrait encore évoluer dans les prochains mois. Alors que plusieurs clubs historiques ont déjà changé de dimension ou de direction ces dernières années, le Stade Brestois se retrouve désormais au cœur de nouvelles spéculations concernant une possible vente.

Une ouverture à une cession en interne

Selon Romain Molina, le club brestois ne serait pas fermé à une vente dès l’intersaison. Une réflexion qui serait même engagée depuis plusieurs mois en interne. Le propriétaire du club prendrait le temps d’évaluer les différentes options avant de trancher définitivement sur l’avenir du projet.

« Si le Stade Brestois ne se presse pas pour remplacer Lorenzi, c’est que le propriétaire souhaite trouver un repreneur (volonté depuis plusieurs mois). Il se laisse donc quelques semaines pour voir si un acquéreur arrivera cet été », a-t-il avancé sur X. Une période d’observation a donc été lancée afin de mesurer l’intérêt potentiel d’investisseurs.

Une valorisation du SB29 jugée élevée

Le principal frein à une éventuelle vente reste toutefois le prix fixé par les propriétaires. Le club serait estimé autour de 60 millions d’euros, un montant jugé important dans le contexte actuel du football français. Cette évaluation pourrait compliquer la recherche d’un repreneur, malgré l’attrait croissant de certains clubs de Ligue 1 sur le marché. Toujours selon les mêmes sources, cette tendance à la surévaluation ne concernerait pas uniquement Brest, mais aussi d’autres clubs français, dans un environnement économique globalement fragile.

Le football français traverse une période d’incertitude financière, marquée par des droits TV fluctuants et des modèles économiques en reconstruction. Dans ce contexte, la question des valorisations de clubs devient centrale. Certains investisseurs pourraient hésiter à franchir le pas face à des montants jugés trop élevés par rapport aux revenus générés.

Un futur encore flou pour Brest

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise concernant l’avenir du Stade Brestois. Le club continue d’évoluer normalement, mais cette hypothèse de vente vient ajouter une part d’incertitude autour du projet sportif et structurel.

Si un repreneur venait à se manifester, le club pourrait entrer dans une nouvelle ère. Dans le cas contraire, les dirigeants actuels poursuivraient leur projet avec les mêmes ambitions. Une chose est sûre : le dossier est désormais à surveiller de près dans un championnat français déjà en pleine mutation.