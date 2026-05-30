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FRANCE

PSG : Al-Khelaïfi fidèle à son rituel avant la finale contre Arsenal

Par Wladimir DELCROS - 30 Mai 2026, 13:43
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PSG : Al-Khelaïfi fidèle à son rituel avant la finale contre Arsenal

À quelques heures du choc entre le Paris Saint-Germain et Arsenal en finale de Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas dérogé à ses habitudes. Le président parisien a quitté l’hôtel de la délégation peu avant 10 heures ce samedi matin pour rejoindre discrètement un complexe sportif de Budapest.

Vêtu simplement d’un short, d’un tee-shirt, d’une casquette et de baskets, le patron du club de la capitale s’est offert une séance de padel d’environ deux heures, selon les informations de FootMercato. Un moment de détente devenu presque incontournable dans la préparation des grands rendez-vous du PSG.

Grand amateur de padel depuis plusieurs années, Al-Khelaïfi a déjà fait de ce rituel un symbole. L’an dernier, il s’était adonné à la même routine avant la finale victorieuse des Parisiens face à l’Inter Milan. Ancien joueur professionnel de tennis, le dirigeant qatari cultive une véritable passion pour les sports de raquette, jusque dans la gestion de la pression lors des moments cruciaux.

La direction parisienne espère d’ailleurs que ce rituel, désormais associé à la réussite du club, portera de nouveau fortune ce samedi soir. Dans la continuité de ses précédents grands rendez-vous, Nasser Al-Khelaïfi affiche ainsi sa sérénité et sa passion, fidèle à ses principes même aux portes de l’histoire pour le PSG.

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