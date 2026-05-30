La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

À peine arrivé au poste de directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi pourrait déjà frapper un grand coup avec la Premier League.

Grégory Lorenzi pourrait déjà enregistrer à l’OM une première opération majeure sur le marché des transferts. Selon Média Foot, Geoffrey Kondogbia serait de plus en plus proche de Sunderland, où un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines.

Kondogbia séduit Sunderland

Le club anglais suit le milieu marseillais depuis plusieurs semaines. Déjà évoquée le 20 mai dernier, la piste aurait pris de l’épaisseur au fil des discussions. Sunderland recherche un joueur capable d’apporter immédiatement de l’expérience à son entrejeu. Dans cette optique, le profil de Geoffrey Kondogbia plaît énormément au staff dirigé par Régis Le Bris.

À 33 ans, l’international centrafricain possède un vécu impressionnant au plus haut niveau européen. Avec plus de cinquante rencontres continentales disputées, dont trente-cinq en Ligue des champions, il répond parfaitement aux critères recherchés par le club anglais. Les discussions avanceraient positivement et les deux parties seraient désormais proches d’un terrain d’entente.

L’OM ouvre clairement la porte

Du côté de de l’OM, la position semble très claire. La direction prépare une importante restructuration de l’effectif et plusieurs joueurs expérimentés figurent parmi les candidats au départ. Geoffrey Kondogbia fait partie des éléments concernés. Malgré son expérience et son importance dans le vestiaire, son âge et son salaire élevé poussent les dirigeants marseillais à étudier sérieusement les offres qui pourraient arriver.

L’arrivée de Grégory Lorenzi s’accompagne justement d’une volonté de remodeler l’effectif afin de préparer les prochaines échéances, notamment le retour en Ligue des champions. Si l’opération venait à se concrétiser, il s’agirait d’un premier dossier important pour le nouveau directeur sportif olympien. En facilitant le départ d’un joueur au salaire conséquent, l’OM récupérerait de la marge financière pour renforcer d’autres secteurs de l’effectif. Cette vente pourrait également marquer le début d’un mercato particulièrement animé sur la Canebière, avec plusieurs mouvements attendus dans les semaines à venir.