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FRANCE

OM : ça brûle pour Genesio, la date de son officialisation déjà connue ?

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 10:20
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Bruno Genesio

L’OM serait tout proche de finaliser la venue sur son banc de Bruno Genesio.

Sauf retournement de situation, Bruno Genesio devrait devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Comme rapporté ce jeudi soir par L’Équipe, les discussions entre l’ancien coach du LOSC et les dirigeants marseillais seraient à un stade très avancé. Une information confirmée ce vendredi matin par Foot Mercato.

L’OM touche au but pour Genesio

Selon nos confrères, le technicien de 59 ans n’aurait jamais été aussi proche de s’asseoir sur le banc de l’OM. Le club phocéen disposerait d’ailleurs d’une avance considérable sur l’AS Monaco, qui aurait également contacté l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais.

La direction olympienne espérerait finaliser ce dossier dans les prochains jours. Sauf surprise de dernière minute, l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’Olympique de Marseille pourrait ainsi être officialisée dès la semaine prochaine.

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