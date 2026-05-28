OM : les supporters ont tranché entre Genesio et Conceiçao !

Alors que Bruno Genesio est actuellement en pole remplacer Habib Beye à l’OM, les supporters marseillais ont déjà largement validé l’arrivée de l’ancien entraîneur du LOSC.

Pour succéder à Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille cet été, un nom tient la corde depuis plusieurs jours : celui de Bruno Genesio. En fin de contrat avec le LOSC, le technicien français a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec les Dogues et se retrouve libre de s’engager là où il le souhaite. Une autre option s’offre aux dirigeants marseillais : Sergio Conceiçao. Le Portugais va quitter Al-Ittihad et aurait été proposé à l’OM par son agent, Jorge Mendes.

Les supporters de l’OM valident la possible arrivée de Genesio

Si la direction olympienne semble avoir une préférence pour Bruno Genesio, c’est le cas également des supporters marseillais. Dans un sondage réalisé par nos soins sur X, 59,4 % des votants souhaitent voir Bruno Genesio devenir le futur entraîneur de l’OM, contre 34,4 % pour Sergio Conceição. Les 6,3 % restants préféreraient voir un autre coach succéder à Habib Beye.

Tous les feux semblent donc au vert pour une arrivée de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais, alors de nombreux joueurs de l’OM verraient également d’un bon œil la possible venue de Bruno Genesio sur le banc marseillais.