Si l’OM doit absolument vendre avant le 30 juin, le départ de Mason Greenwood (24 ans) ne serait pas encore totalement entériné en interne.

Coup de théâtre dans le dossier Mason Greenwood. Alors que l’OM doit impérativement rééquilibrer ses finances avant le 30 juin et que plusieurs sources évoquaient déjà un départ acté de l’attaquant anglais, la situation serait finalement beaucoup moins tranchée en interne. Le joueur de 24 ans n’aurait pas encore pris de décision définitive concernant son avenir.

Greenwood encore en réflexion

Selon Calum Campbell, proche de Pablo Longoria, rien ne serait totalement figé dans ce dossier sensible. « J’ai le plaisir de vous annoncer que Mason Greenwood n’a pas encore pris de décision définitive quant à son départ de l’OM et qu’il en discute toujours avec sa famille et son équipe. Il aime l’OM, il aime le club et il aimerait rester si les conditions sont réunies », a-t-il indiqué sur X.

Une déclaration à prendre avec des pincettes mais qui change la donne dans un dossier qui semblait pourtant déjà bien engagé vers une sortie estivale. Arrivé avec de grosses attentes, Greenwood aurait trouvé à Marseille un environnement dans lequel il se sent bien. Son adaptation progressive et son rôle dans l’animation offensive du club auraient renforcé son envie de poursuivre l’aventure, à condition que les paramètres sportifs et financiers soient alignés.

Un équilibre compliqué à trouver

Mais la réalité économique reste un facteur déterminant pour l’OM, qui doit impérativement vendre avant la fin du mois afin de respecter ses contraintes budgétaires. C’est tout le paradoxe de la situation marseillaise : conserver un joueur important sportivement, mais potentiellement contraint de partir pour des raisons financières.

En interne, aucune décision finale n’aurait encore été prise, et les discussions se poursuivent en coulisses entre le joueur, son entourage et la direction olympienne. Un dossier qui reste donc totalement ouvert, à un moment crucial du mercato marseillais. Et à Marseille, ce genre d’incertitude peut encore basculer très vite dans un sens comme dans l’autre.