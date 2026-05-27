À LA UNE DU 27 MAI 2026
[23:00]OM, Stade Rennais, OL Mercato : énorme rebondissement pour Bentaleb (LOSC) !
[22:30]PSG Mercato : le futur Neymar attendu au FC Barcelone !
[22:00]RC Lens : les Sang et Or ont ridiculisé le PSG avant la finale contre Arsenal ! 
[21:30]OM : un premier scandale prêt à éclater à la figure de Stéphane Richard en interne ?
[21:21]Coup de tonnerre à l’OM : la DRH saisie après un signalement contre Bouabdellah Tahri
[21:00]ASSE – OGC Nice (0-0) : Lucas Stassin offre une réponse cinglante à Pierre Ménès ! 
[20:30]FC Nantes Mercato : Guilbert pose déjà problème au futur coach 
[20:00]PSG : pluie de bonnes nouvelles avant la finale contre Arsenal ! 
[19:30]ASSE Mercato : Kilmer boucle une recrue d’avenir en plein barrage
[19:00]OM : Pierre Ménès a un autre favori que Genesio pour remplacer Beye 

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : le futur Neymar attendu au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 22:30
💬 Commenter
Neymar
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de recruter des joueurs d’avenir, le FC Barcelone veut tenter de refaire un coup à la Neymar au Brésil.

Le FC Barcelone continue de scruter les plus grands talents de la planète. Et après plusieurs pistes en Europe et en Afrique, le club catalan se tourne une nouvelle fois vers le Brésil. Selon AS, les Blaugranas suivent de près Gabriel Veneno, ailier de 16 ans évoluant à l’Atlético Mineiro et considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. L’idée est de refaire un coup à la Neymar, supervisé très jeune et rapatrié en Catalogne quelques moins plus tard.

Veneno, un coup à la Neymar ?

Gabriel Veneno est un ailier explosif, technique et capable de faire la différence en un contre un, régulièrement comparé à Neymar dans son style de jeu. Une comparaison qui attire forcément l’attention des plus grands clubs européens, tant le Brésil reste une terre de talents offensifs précoces. Le jeune joueur est estimé à environ 20 millions d’euros, un montant déjà important pour un joueur de cet âge. Même en cas d’accord dès cet été, le FC Barcelone devrait attendre ses 18 ans pour l’accueillir en Catalogne, conformément aux règles en vigueur.

Le FC Barcelone a une stratégie nouvelle 

Le FC Barcelone poursuit ainsi sa stratégie basée sur l’anticipation du marché des jeunes talents, en misant sur des profils très précoces mais à fort potentiel de développement. L’objectif est clair : sécuriser les futures stars avant qu’elles n’explosent sur la scène européenne. Ce dossier s’inscrit dans une logique de long terme pour le club catalan, qui continue de renforcer son réseau de scouting à l’international, notamment au Brésil où les profils offensifs restent particulièrement surveillés.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes
Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot