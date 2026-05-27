Désireux de recruter des joueurs d’avenir, le FC Barcelone veut tenter de refaire un coup à la Neymar au Brésil.

Le FC Barcelone continue de scruter les plus grands talents de la planète. Et après plusieurs pistes en Europe et en Afrique, le club catalan se tourne une nouvelle fois vers le Brésil. Selon AS, les Blaugranas suivent de près Gabriel Veneno, ailier de 16 ans évoluant à l’Atlético Mineiro et considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. L’idée est de refaire un coup à la Neymar, supervisé très jeune et rapatrié en Catalogne quelques moins plus tard.

Veneno, un coup à la Neymar ?

Gabriel Veneno est un ailier explosif, technique et capable de faire la différence en un contre un, régulièrement comparé à Neymar dans son style de jeu. Une comparaison qui attire forcément l’attention des plus grands clubs européens, tant le Brésil reste une terre de talents offensifs précoces. Le jeune joueur est estimé à environ 20 millions d’euros, un montant déjà important pour un joueur de cet âge. Même en cas d’accord dès cet été, le FC Barcelone devrait attendre ses 18 ans pour l’accueillir en Catalogne, conformément aux règles en vigueur.

Le FC Barcelone a une stratégie nouvelle

Le FC Barcelone poursuit ainsi sa stratégie basée sur l’anticipation du marché des jeunes talents, en misant sur des profils très précoces mais à fort potentiel de développement. L’objectif est clair : sécuriser les futures stars avant qu’elles n’explosent sur la scène européenne. Ce dossier s’inscrit dans une logique de long terme pour le club catalan, qui continue de renforcer son réseau de scouting à l’international, notamment au Brésil où les profils offensifs restent particulièrement surveillés.