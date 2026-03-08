Une rumeur a couru que l’ancienne cuisinière de Neymar allait le traîner en justice et lui réclament une énorme somme d’argent pour violation du droit de travail. Mais il n’en serait rien…

Ce dimanche matin, nous avons relayé l’information selon laquelle Neymar allait être traîné en justice par son ancienne cuisinière. Celle-ci lui reprocherait de l’avoir fait travailler sans aucune considération, parfois jusqu’à quatorze heures d’affilée. Elle aurait également dû gérer des repas pour plus de 150 convives, porter des pièces de viande de plus de dix kilos, ce qui lui a laissé des séquelles physiques. Cette ancienne employée réclamerait plus de 40.000€ à l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, qui essaye de se relancer depuis un an et demi à Santos, son club formateur, en vue de la Coupe du monde.

La plaignante jure n’avoir jamais voulu porter plainte

Mais, surprise, quelques heures seulement après que cette information soit parue, la principale intéressée, qui se nomme Marcela Lermy Mingorance, a publié un communiqué pour la démentir ! « Face à la circulation d’une fausse information impliquant mon nom, je tiens à clarifier les choses: j’ai travaillé pour l’athlète Neymar Jr. entre 2013 et 2018, en entretenant toujours une relation professionnelle fondée sur le respect et l’éthique. Le 6 mars 2026, un profil sur cette plateforme (Instagram) a publié une information utilisant mon image de manière abusive, associant mon nom à un prétendu procès pour violation du droit du travail qui n’existe pas. Cette information est fausse. »

L’ancienne cuisinière de Neymar conclut : « Des mesures juridiques sont déjà en cours pour supprimer le contenu et demander des comptes aux personnes impliquées ». L’attaquant brésilien et son clan n’ont pas réagi à cette information qui aura fait long feu.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

10/03 : Newcastle-FC Barcelone (8es de finale de la Champions League)

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League