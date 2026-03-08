À LA UNE DU 8 MAR 2026
[18:53]FC Nantes : les joueurs effarés par la faiblesse de Kantari
[18:40]RC Lens : Sage acte le retour en Europe et lâche une petite phrase sur l’avenir de Thomasson
[18:29]OM : une future recrue du PSG affiche ses regrets de ne pas avoir signé à Marseille
[18:05]RC Lens : les Sang et Or ont fait halluciner l’entraîneur du FC Metz
[17:47]FC Barcelone, PSG : déjà un improbable revirement dans l’affaire Neymar !
[17:27]Stade Rennais : la banderole vachardes des ultras niçois
[17:09]PSG : une très bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Chelsea
[16:57]RC Lens – FC Metz (3-0) : un carton pour continuer à rêver du titre, les notes des Sang et Or
[16:49]ASSE : un nouveau rival pour la montée menace les Verts
[16:33]Stade Rennais, LOSC : les compos des matches de 17h15
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone, PSG : déjà un improbable revirement dans l’affaire Neymar !

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 17:47
💬 Commenter
Neymar célébrant un but à Vila Belmiro avec Santos.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Une rumeur a couru que l’ancienne cuisinière de Neymar allait le traîner en justice et lui réclament une énorme somme d’argent pour violation du droit de travail. Mais il n’en serait rien…

Ce dimanche matin, nous avons relayé l’information selon laquelle Neymar allait être traîné en justice par son ancienne cuisinière. Celle-ci lui reprocherait de l’avoir fait travailler sans aucune considération, parfois jusqu’à quatorze heures d’affilée. Elle aurait également dû gérer des repas pour plus de 150 convives, porter des pièces de viande de plus de dix kilos, ce qui lui a laissé des séquelles physiques. Cette ancienne employée réclamerait plus de 40.000€ à l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, qui essaye de se relancer depuis un an et demi à Santos, son club formateur, en vue de la Coupe du monde.

La plaignante jure n’avoir jamais voulu porter plainte

Mais, surprise, quelques heures seulement après que cette information soit parue, la principale intéressée, qui se nomme Marcela Lermy Mingorance, a publié un communiqué pour la démentir ! « Face à la circulation d’une fausse information impliquant mon nom, je tiens à clarifier les choses: j’ai travaillé pour l’athlète Neymar Jr. entre 2013 et 2018, en entretenant toujours une relation professionnelle fondée sur le respect et l’éthique. Le 6 mars 2026, un profil sur cette plateforme (Instagram) a publié une information utilisant mon image de manière abusive, associant mon nom à un prétendu procès pour violation du droit du travail qui n’existe pas. Cette information est fausse. »

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’ancienne cuisinière de Neymar conclut : « Des mesures juridiques sont déjà en cours pour supprimer le contenu et demander des comptes aux personnes impliquées ». L’attaquant brésilien et son clan n’ont pas réagi à cette information qui aura fait long feu.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

10/03 : Newcastle-FC Barcelone (8es de finale de la Champions League)
15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)
18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)
22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

FC BarcelonePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG