Pas encore installé sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian aurait déjà quelques idées pour recruter au mercato estival : des ailiers !

L’été s’annonce particulièrement mouvementé à la Jonelière. Entre les nombreux joueurs susceptibles de quitter le club et l’arrivée prochaine de Michel Der Zakarian, le FC Nantes s’apprête à vivre une profonde reconstruction. Selon Emmanuel Merceron, l’ampleur du chantier pourrait même être plus importante que prévu.

Un effectif qui veut quitter le FC Nantes

La situation actuelle du vestiaire nantais oblige les dirigeants à avancer avec prudence sur le marché des transferts. « Le recrutement sera fonction des départs, et il y a de nombreux candidats. Tout le monde ne partira pas mais la grande majorité de l’effectif veut quitter le club », indique l’insider. Une déclaration qui illustre le climat particulier entourant le FC Nantes à l’approche de la nouvelle saison.

Avant de recruter massivement, la direction devra donc clarifier l’avenir de plusieurs joueurs et déterminer quels départs seront effectivement validés. Der Zakarian pense déjà à son système Si le mercato dépendra largement des mouvements sortants, Michel Der Zakarian aurait déjà une idée précise de l’organisation qu’il souhaite mettre en place. Le technicien devrait s’appuyer sur son traditionnel 4-2-3-1, un schéma qu’il maîtrise parfaitement et qui nécessite certains profils spécifiques. Dans cette optique, plusieurs postes apparaissent déjà comme prioritaires.

Des ailiers recherchés en priorité

Parmi les besoins identifiés, les joueurs de couloir occupent une place importante. « Des ailiers par exemple », glisse Merceron. Une indication qui confirme que le FC Nantes devrait se montrer particulièrement actif dans ce secteur durant le mercato estival. Avec un système basé sur l’animation offensive des ailes, Der Zakarian aura besoin de joueurs capables de faire des différences en un contre un, d’apporter de la vitesse et de créer du danger dans les trente derniers mètres.

Le recrutement du FC Nantes reste encore étroitement lié aux futurs départs. Mais les contours du projet commencent à apparaître. Alors que plusieurs cadres pourraient quitter le club dans les prochaines semaines, les dirigeants travaillent déjà sur les profils capables d’accompagner la nouvelle ère Der Zakarian. Et sauf surprise, les premiers renforts recherchés devraient bien être des ailiers.