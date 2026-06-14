FC Nantes : la date de reprise des Canaris est enfin connue !

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Le FC Nantes va reprendre le chemin de l’entraînement à partir de fin juin.

Pour la première fois depuis 2009, le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine après un exercice 2025-2026 cauchemardesque, conclu à la 17e et avant-dernière place de Ligue 1. Si le club des bords de l’Erdre n’a toujours pas officialisé sa date de reprise, un indice précieux a récemment été dévoilé par Frédéric Guilbert. Le latéral droit des Canaris, qui a prolongé son contrat cet été, a en effet laissé filtrer l’information sur les réseaux sociaux.

La reprise se rapproche pour les Canaris

Mardi, l’ancien joueur d’Aston Villa a publié sur X un message mentionnant « 15 jours », accompagné d’un émoji « back » ainsi que de cœurs jaunes et verts. Un post qui laisse fortement penser que les Nantais retrouveront le chemin de l’entraînement le mercredi 24 juin.

Ce sera l’occasion pour Michel Der Zakarian, de retour sur le banc du FCN, de diriger ses premières séances et de lancer officiellement la préparation de la saison 2026-2027.