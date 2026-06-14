À LA UNE DU 14 JUIN 2026
[16:26]PSG Mercato : un Parisien se rapproche d’un autre cador de Ligue 1
[16:00]OM Mercato : une première offre va enfin tomber pour Greenwood !
[15:35]ASSE : excellente nouvelle pour Ian Cathro avant la reprise !
[15:10]Stade Rennais Mercato : une destination se précise pour Mohammed Amoura
[14:45]FC Nantes : la date de reprise des Canaris est enfin connue !
[14:15]RC Lens : l’accord total est tombé pour Dino Toppmöller !
[14:00]OL Mercato : accord trouvé avec une troisième recrue, une autre vente XXL se précise après Moreira
[13:35]PSG Mercato : grosse surprise pour Bouaddi après sa masterclass face au Brésil !
[13:10]OM : le verdict de l’UEFA pour la Ligue Europa a définitivement fuité !
[12:45]ASSE Mercato : gros coup dur pour le successeur annoncé de Stassin

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : la date de reprise des Canaris est enfin connue !

Par Fabien Chorlet - 14 Juin 2026, 14:45
💬 Commenter
Michel Der Zakarian

Le FC Nantes va reprendre le chemin de l’entraînement à partir de fin juin.

Pour la première fois depuis 2009, le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine après un exercice 2025-2026 cauchemardesque, conclu à la 17e et avant-dernière place de Ligue 1. Si le club des bords de l’Erdre n’a toujours pas officialisé sa date de reprise, un indice précieux a récemment été dévoilé par Frédéric Guilbert. Le latéral droit des Canaris, qui a prolongé son contrat cet été, a en effet laissé filtrer l’information sur les réseaux sociaux.

La reprise se rapproche pour les Canaris

Mardi, l’ancien joueur d’Aston Villa a publié sur X un message mentionnant « 15 jours », accompagné d’un émoji « back » ainsi que de cœurs jaunes et verts. Un post qui laisse fortement penser que les Nantais retrouveront le chemin de l’entraînement le mercredi 24 juin.

Ce sera l’occasion pour Michel Der Zakarian, de retour sur le banc du FCN, de diriger ses premières séances et de lancer officiellement la préparation de la saison 2026-2027.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot