FC Nantes : Alban Lafont peut offrir un joli cadeau aux Kita !

Et si la Coupe du Monde 2026 offrait un joli coup de pouce au FC Nantes dans le dossier Alban Lafont ? Aujourd’hui en plein divorce avec les Canaris, le gardien franco-ivoirien pourrait pourtant rendre un dernier service précieux au club nantais : faire grimper sa cote sur le marché des transferts.

Pour son entrée en lice dans la compétition, la Côte d’Ivoire s’est imposée face à l’Équateur (1-0), dans la nuit de dimanche à lundi. Alban Lafont, comme attendu, est resté sur le banc, Emerse Faé ayant choisi Yahia Fofana pour garder les cages des Éléphants. Mais même sans jouer, le gardien du FC Nantes pourrait profiter de la dynamique ivoirienne.

La Côte d’Ivoire démarre fort, Lafont observe depuis le banc

Face à l’Équateur, la Côte d’Ivoire a longtemps souffert avant de faire la différence en fin de match. Dominés en première période, les Éléphants ont affiché un tout autre visage après la pause, jusqu’à trouver l’ouverture grâce à Amad Diallo dans les derniers instants.

Un succès précieux qui permet aux Ivoiriens de parfaitement lancer leur Mondial. Deuxièmes du groupe E derrière l’Allemagne, large vainqueur de Curaçao (7-1), les hommes d’Emerse Faé joueront gros ce samedi à 22h face à la Mannschaft, dans un choc qui pourrait déjà peser lourd pour la première place.

Alban Lafont, lui, n’a pas participé à cette première victoire. Mais sa présence dans le groupe ivoirien reste loin d’être anodine, surtout dans un contexte très particulier avec le FC Nantes.

Les Éléphants s'imposent à la toute fin 🐘🇨🇮#FIFAWorldCup — Coupe du Monde de la FIFA 🏆 (@fifaworldcup_fr) June 15, 2026

Un divorce déjà acté avec Nantes ?

À Nantes, l’avenir d’Alban Lafont semble de plus en plus s’écrire loin de la Beaujoire. Entre le joueur et la direction nantaise, le divorce paraît entamé. Le gardien n’entre plus vraiment dans les plans, et les Kita espèrent probablement trouver une porte de sortie lors du mercato.

Dans ce contexte, la Coupe du Monde peut devenir un formidable accélérateur. Même remplaçant, Lafont bénéficie de l’exposition mondiale de la compétition. Et si la Côte d’Ivoire venait à réaliser un grand parcours, voire à confirmer ses ambitions très élevées, tous les joueurs du groupe pourraient voir leur image renforcée.

Pour Nantes, ce serait une aubaine. Le club cherche à valoriser un joueur qui n’a plus réellement d’avenir en Loire-Atlantique, mais qui conserve un nom, une expérience et désormais une présence dans une sélection ambitieuse sur la scène mondiale.

La Coupe du Monde peut faire grimper sa valeur

La Côte d’Ivoire ne cache pas ses ambitions. Après leur victoire face à l’Équateur, les Éléphants ont répété qu’ils n’étaient pas venus pour participer, mais bien pour marquer l’histoire. Un discours fort, porté par une génération talentueuse et convaincue de pouvoir aller très loin.

Et c’est là que le FC Nantes peut y voir une opportunité. Car dans un mercato, l’image compte énormément. Pouvoir vendre un gardien présent dans le groupe d’une sélection capable de briller en Coupe du Monde peut changer la perception des clubs intéressés.

Même si Lafont ne part pas titulaire dans les cages ivoiriennes, un parcours marquant de la Côte d’Ivoire pourrait revaloriser son profil. Son expérience en Ligue 1, son âge encore intéressant pour un gardien et son statut d’international peuvent redevenir des arguments importants dans une négociation.

Une dernière bonne nouvelle pour les Kita ?

Pour le FC Nantes, la situation est paradoxale. Alban Lafont semble aujourd’hui loin du projet nantais, mais il pourrait tout de même rapporter gros au club cet été. Si la Côte d’Ivoire confirme ses ambitions dans ce Mondial, les Canaris pourraient profiter indirectement de cette exposition pour attirer davantage de prétendants.

Reste évidemment une inconnue majeure : le temps de jeu. Une entrée en compétition ou une titularisation surprise pourrait tout changer. Mais même sans cela, la dynamique ivoirienne peut déjà servir les intérêts nantais.

Dans un dossier où le divorce paraît inévitable, Nantes peut donc espérer transformer une situation compliquée en belle opération de mercato. Et si Alban Lafont venait à quitter les Canaris avec l’étiquette d’un joueur appartenant à l’une des sélections fortes de ce Mondial, les Kita pourraient bien se frotter les mains.