FC Nantes : une nouvelle annonce est tombée sur la vente du club !

Contrairement aux révélations de Canal+, Waldemar Kita ne serait pas sur le point de vendre le FC Nantes.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes a connu un nouveau rebondissement cette semaine après les révélations du journaliste de Canal+, Olivier Tallaron. « De source sûre, Waldemar Kita discute avec un acheteur, ce sont des discussions avancées et qui pourraient déboucher sur un temps assez court », a-t-il affirmé sur le plateau de l’émission Late Football Club. De quoi relancer les spéculations autour d’un possible changement d’actionnaire chez les Canaris, quelques semaines après leur relégation en Ligue 2.

« Il n’y a rien du tout »

Mais un premier démenti n’a pas tardé à tomber. Sur X, le journaliste Simon Reungoat a tempéré ces informations. « Oui, j’ai reçu récemment l’écho d’un intérêt pour le FC Nantes (venu de l’Est), comme c’est le cas régulièrement ces dernières saisons, sans que jamais rien n’aboutisse. Je n’ai pas le sentiment que Waldemar Kita souhaite vendre », a-t-il expliqué, appelant à la prudence dans ce dossier.

Interrogé sur ces rumeurs de vente, le compte X Ali Pacha a lui aussi refroidi les espoirs des supporters nantais. « Si David Phellipeau (journaliste pour Ouest-France et suiveur du FC Nantes) n’a rien sorti à ce sujet, c’est qu’il n’y a rien du tout… », a estimé le spécialiste des Canaris sur le réseau social. De quoi semer le doute sur la réalité des négociations évoquées par Canal+, même si le sujet continue d’alimenter les discussions autour de l’avenir du club nantais.