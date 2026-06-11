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FRANCE

FC Nantes : déjà un gros coup dur pour la vente du club par Waldemar Kita

Par William Tertrin - 11 Juin 2026, 19:20
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Waldemar Kita (FC Nantes)

Alors que des discussions avancées pour la vente du FC Nantes ont été évoquées, ces informations ont rapidement été tempérées.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes est loin d’être terminée. En effet, comme révélé dans l’émission Late Football Club, le président et propriétaire Waldemar Kita serait engagé dans des discussions avancées avec un potentiel repreneur, relançant une rumeur déjà récurrente depuis plusieurs années. Mais cette hypothèse a immédiatement été nuancée.

Dans le même temps, le journaliste Simon Reungoat a tenu à apporter une précision importante sur son compte X en affirmant avoir récemment entendu parler d’un intérêt venu de l’Est pour le FC Nantes, sans que cela ne débouche sur quoi que ce soit de concret.

“Un intérêt régulier, mais jamais rien d’abouti”

Selon Simon Reungoat, ce type de signaux n’a rien de nouveau :

« Oui j’ai reçu récemment l’écho d’un intérêt pour le FC Nantes (venu de l’Est), comme c’est le cas régulièrement ces dernières saisons, sans que jamais rien n’aboutisse. Je n’ai pas le sentiment que WK souhaite vendre. »

Une déclaration qui vient clairement tempérer l’emballement médiatique, alors que le sujet de la vente du club revient de manière cyclique depuis plusieurs années.

Waldemar Kita, toujours pas vendeur ?

Si certaines informations évoquent une possible ouverture à une cession, le discours dominant en interne reste inchangé : Waldemar Kita ne serait pas dans une logique de vente immédiate. Le propriétaire du FC Nantes a déjà, à plusieurs reprises, laissé entendre qu’il ne céderait le club qu’en cas d’offre jugée sérieuse et cohérente, tout en restant très exigeant sur les conditions.

Dans les faits, malgré plusieurs tentatives ou rumeurs de rachat ces dernières années, aucun dossier n’a encore abouti. Une chose est sûre : le sujet de la reprise du FC Nantes continuera d’alimenter les débats, surtout chez les supporters qui commencent à s’impatienter.

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