La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sous l’impulsion de Deco et d’Hansi Flick, le FC Barcelone travaille sur deux fronts bien identifiés en mercato estival.

Le FC Barcelone ne perd pas de temps. À l’approche de la nouvelle saison, les dirigeants catalans multiplient les dossiers afin de renforcer l’effectif tout en préparant l’avenir. Entre la sécurisation d’un grand espoir et la recherche d’un attaquant de premier plan, les Blaugrana avancent sur plusieurs chantiers simultanément.

Hamza Abdelkarim définitivement conservé

Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone a décidé de lever l’option d’achat incluse dans le prêt de Hamza Abdelkarim. Arrivé en provenance d’Al Ahly lors du mercato hivernal, le jeune talent égyptien a convaincu les responsables du club catalan de poursuivre l’aventure sur le long terme. Le montant de l’opération est estimé à 1,5 million d’euros, auxquels pourront s’ajouter différents bonus. Cette signature s’inscrit dans la stratégie du FC Barcelone de sécuriser rapidement les jeunes joueurs à fort potentiel avant leur explosion sur la scène européenne. L’OL était aussi sur le coup…

Mais l’actualité barcelonaise ne s’arrête pas là. Le secteur offensif reste l’une des priorités du mercato et plusieurs mouvements pourraient encore intervenir dans les prochaines semaines. Selon le super agent Pedro Bravo, le FC Barcelone aurait activé une nouvelle piste pour renforcer son attaque. Une option qui gagnerait actuellement du terrain au sein de la direction sportive. Cette évolution intervient alors que le dossier Julián Álvarez semble se compliquer sérieusement.

Álvarez touché par la situation

L’attaquant argentin de l’Atlético Madrid demeure un profil particulièrement apprécié en Catalogne. Toutefois, les négociations autour d’un éventuel transfert vers Barcelone seraient aujourd’hui dans l’impasse. Toujours selon Pedro Bravo, cette situation affecterait fortement le champion du monde argentin, qui verrait son rêve de rejoindre le Barça s’éloigner progressivement. Face à ces difficultés, Deco et son équipe auraient donc décidé d’accélérer l’étude d’alternatives capables d’apporter le même impact offensif.

Malgré des contraintes financières toujours présentes, le FC Barcelone continue d’avancer méthodiquement sur son mercato. La signature définitive d’Hamza Abdelkarim illustre la volonté du club de préparer l’avenir, tandis que les recherches d’un nouvel attaquant témoignent des ambitions sportives immédiates des Blaugrana. Les prochaines semaines s’annoncent décisives. Si la piste Julián Álvarez venait définitivement à se refermer, le FC Barcelone pourrait rapidement accélérer sur une autre cible offensive afin d’offrir à son entraîneur un renfort capable d’apporter des garanties devant le but.