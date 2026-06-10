Le FC Barcelone pourrait indirectement permettre à l’OL de renflouer ses finances avant le passage très attendu fin juin devant la DNCG.

L’OL pourrait recevoir une aide précieuse venue d’Espagne. Alors que le club rhodanien continue de surveiller de près sa situation financière, un ancien joueur formé au club pourrait bientôt générer une rentrée d’argent inattendue. Il s’agit de Castello Lukeba, désormais installé parmi les défenseurs les plus prometteurs du football européen. Auteur d’une saison convaincante avec le RB Leipzig, l’international français attire logiquement les plus grands clubs du continent.

Le FC Barcelone sur Lukeba ?

Selon Sport, Castello Lukeba figure notamment sur les tablettes du FC Barcelone et d’Arsenal. Mais d’après le compte spécialisé Talking Arsenal, ce sont les Blaugranas qui auraient actuellement une longueur d’avance dans ce dossier. Le club catalan cherche à renforcer sa défense centrale et apprécie particulièrement le profil du joueur formé à Lyon. À seulement 23 ans, Lukeba possède déjà une solide expérience du très haut niveau et continue de voir sa cote grimper sur le marché.

Du côté de l’OL, ce dossier est suivi avec une attention particulière. Lors du transfert du défenseur vers le RB Leipzig à l’été 2023 contre 34 millions d’euros, les dirigeants lyonnais avaient négocié un pourcentage intéressant sur une future plus-value. Ainsi, l’OL doit récupérer 20 % de la plus-value réalisée lors du prochain transfert du joueur. Une clause qui pourrait aujourd’hui prendre une valeur considérable.

Jusqu’à 16 millions d’euros pour l’OL ?

Sous contrat avec Leipzig jusqu’en 2029, Castello Lukeba disposerait d’une clause libératoire estimée entre 60 et 80 millions d’euros. Si un club venait à s’aligner sur de tels montants, la plus-value réalisée par Leipzig serait conséquente par rapport aux 34 millions d’euros déboursés il y a trois ans. Dans cette hypothèse, l’OL pourrait récupérer entre 12 et 16 millions d’euros selon le montant final de l’opération. Une somme loin d’être anodine pour un club qui cherche à renforcer ses finances et à préparer sereinement ses prochaines échéances devant les instances financières.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été dévoilée et Leipzig n’a pas ouvert publiquement la porte à un départ. Mais l’intérêt du FC Barcelone confirme une tendance : Castello Lukeba continue de franchir des paliers et son nom figure désormais parmi les plus recherchés du marché européen à son poste. À Lyon, chaque avancée dans ce dossier sera observée avec attention. Car sans vendre le moindre joueur de son effectif actuel, l’OL pourrait bientôt voir plusieurs millions d’euros tomber dans ses caisses grâce à l’une de ses plus belles réussites du centre de formation.