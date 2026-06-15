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FRANCE

PSG Mercato : le feuilleton Dembélé est sur le point de connaître son épilogue

Par William Tertrin - 15 Juin 2026, 09:00
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Sous contrat jusqu’en 2028, Ousmane Dembélé pourrait bientôt prolonger son aventure avec le PSG.

Le PSG avance sereinement sur l’un de ses dossiers prioritaires. Selon les informations révélées par Fabrice Hawkins, les discussions entre Ousmane Dembélé et la direction parisienne se déroulent dans un climat positif et constructif. Une prolongation de contrat apparaît aujourd’hui comme une perspective de plus en plus crédible.

Arrivé à Paris à l’été 2023, l’attaquant français s’est progressivement imposé comme l’un des leaders offensifs du projet porté par Luis Enrique. Le Ballon d’Or est évidemment considéré comme un élément central de l’effectif parisien.

Un accord après la Coupe du monde ?

Lié au PSG jusqu’en juin 2028, le joueur de 29 ans discute depuis plusieurs mois avec ses dirigeants d’une extension de son bail. Si certains détails restent encore à régler, notamment sur le plan financier, les deux parties affichent une volonté commune d’aboutir à un accord. La direction parisienne souhaite conserver une certaine cohérence salariale, tandis que le clan Dembélé entend valoriser le statut pris par l’international français ces dernières saisons.

Le timing d’une officialisation pourrait toutefois dépendre du calendrier international. D’après les dernières tendances, les négociations devraient se poursuivre durant les prochaines semaines, avec la possibilité qu’un accord définitif soit trouvé à l’issue de la Coupe du monde.

Pour le PSG, sécuriser l’avenir de Dembélé constituerait un signal fort dans la continuité du projet sportif mené par Luis Enrique. Le club travaille depuis plusieurs mois à verrouiller ses cadres et voit toujours dans l’ancien joueur du FC Barcelone l’une des pierres angulaires de son ambition européenne toujours plus grande pour les années à venir.

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