PSG Mercato : la prolongation de Dembélé chamboulée par Mbappé (Real Madrid)

Alors que les discussions entre le PSG et Ousmane Dembélé avancent sereinement en vue d’une prolongation, l’ombre de Kylian Mbappé continue d’influencer la stratégie des dirigeants parisiens.

L’avenir d’Ousmane Dembélé semble s’inscrire durablement du côté du PSG. Selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS, les discussions entre le club de la capitale et l’entourage de l’international français progressent positivement.

Les deux parties se seraient déjà entendues sur plusieurs points majeurs du futur contrat, notamment sa durée ainsi que les aspects financiers liés au salaire. Les négociations portent désormais principalement sur des éléments annexes comme les primes et certains droits contractuels.

Dans ce dossier, la tendance est clairement favorable. La volonté du joueur est sans ambiguïté : Dembélé souhaite poursuivre son aventure parisienne et continuer à s’épanouir sous les couleurs rouge et bleu.

L’ombre de Mbappé plane

Du côté du PSG, aucune précipitation n’est envisagée. Les dirigeants souhaitent avancer avec méthode afin d’éviter les erreurs du passé, notamment celles observées lors des longues négociations qui avaient entouré la prolongation de Kylian Mbappé.

Avant le départ de Dembélé avec l’équipe de France pour la Coupe du monde, plusieurs échanges ont eu lieu entre les différentes parties. Une reprise des discussions a été fixée au mois d’août, sans qu’aucune urgence ne soit ressentie de part et d’autre.

Cette sérénité s’explique par la confiance mutuelle qui règne actuellement dans les échanges. En interne, l’optimisme est réel quant à la possibilité de finaliser un accord avant la fin de l’année.

Luis Enrique, un élément clé dans la réflexion du Français

L’une des raisons majeures de cette volonté de prolonger réside dans la stabilité sportive du projet parisien. Ousmane Dembélé est devenu l’un des symboles du PSG version Luis Enrique, un entraîneur qui lui accorde une confiance totale et qui a contribué à son épanouissement sportif. Le technicien espagnol a d’ailleurs transformé le club autour d’un collectif fort et d’une exigence partagée par tous les joueurs.

La prolongation imminente de Luis Enrique apparaît ainsi comme un signal fort pour l’ancien joueur du FC Barcelone. Elle renforce sa conviction de s’inscrire dans la durée au sein d’un projet ambitieux, tourné vers la stabilité et la conquête des plus grands titres malgré les 2 LDC.

Un dénouement attendu mais encore à confirmer

Même si le climat est particulièrement positif, la prudence reste de mise. Dans le football moderne, les situations contractuelles peuvent évoluer rapidement et aucun accord définitif n’a encore été officialisé.

À ce jour, tous les indicateurs convergent néanmoins vers une issue favorable. Déjà au cœur des discussions depuis plusieurs mois, Dembélé semblait avoir posé les bases d’une prolongation avant la suspension temporaire des négociations décidée par le club au printemps. Plusieurs sources évoquaient déjà une confiance importante concernant sa signature à long terme.

Sauf retournement de situation, le PSG et Ousmane Dembélé devraient donc poursuivre leur histoire commune pour plusieurs saisons encore.