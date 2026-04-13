Alors que la fin de saison approche, l’avenir d’Ousmane Dembélé (28 ans) au PSG n’est absolument pas réglé. Une prolongation n’est pas assurée d’avance, loin de là, d’autant que des courtisans frappent à la porte.

C’est un dossier brûlant qui s’invite au cœur de la fin de saison parisienne. Alors que le PSG joue gros en Ligue des champions, l’avenir d’Ousmane Dembélé reste entouré d’un flou total. Et contre toute attente, une prolongation est loin d’être acquise.

À 28 ans, le Ballon d’Or parisien se retrouve dans une situation à part. Avec un salaire estimé à 1,5 million d’euros brut mensuel, le plus élevé du vestiaire, et encore deux ans de contrat, son cas ne suit pas la logique habituelle du club. Là où certains dossiers ont été rapidement sécurisés, comme ceux de João Neves, Willian Pacho ou encore Fabian Ruiz, celui de Dembélé est volontairement mis en pause.

« Tout est une question de timing »

Au PSG, selon L’Équipe, le mot d’ordre est clair : temporiser. « Tout est une question de timing », glisse-t-on en interne. La priorité est ailleurs, notamment sur des profils comme Senny Mayulu ou Bradley Barcola, que le club souhaite verrouiller en priorité. Résultat, aucune avancée concrète n’est attendue avant la fin de saison. Mais derrière cette attente se cache une réalité bien plus incertaine. Le parcours européen du PSG pourrait tout faire basculer. En cas d’élimination prématurée en Ligue des champions, l’idée d’une fin de cycle pourrait émerger et rebattre complètement les cartes. À l’inverse, un Dembélé décisif jusqu’au bout, voire jusqu’à une finale, renforcerait considérablement son poids dans les négociations.

Le paramètre financier reste un point de tension

Le paramètre financier reste également un point de tension majeur. Le président Nasser al-Khelaïfi l’a rappelé récemment : « On a un salary-cap. L’équipe et le club sont les plus importants ». Un message clair, dans un contexte où le PSG affirme vouloir maîtriser sa masse salariale et respecter les contraintes du fair-play financier. Dans ce cadre, les exigences de Dembélé pourraient poser problème. D’autant que l’international français n’a pas encore pleinement capitalisé financièrement sur son Ballon d’Or, notamment en raison des accords commerciaux globaux du club qui limitent ses marges individuelles.

L’Angleterre et l’Arabie saoudite s’organisent

Autre élément à ne pas négliger : l’intérêt extérieur. Ces derniers mois, plusieurs clubs, notamment en Angleterre et en Arabie saoudite, se sont positionnés en coulisses. Des approches ont déjà eu lieu, sans offre officielle pour l’instant. Mais le message est clair : en cas d’échec des négociations, des portes s’ouvriront. Dembélé, lui, reste concentré sur le terrain. Après une première partie de saison perturbée par des pépins physiques, il a retrouvé depuis janvier un niveau plus en adéquation avec son statut. Mais en coulisses, il joue aussi une autre partie, bien plus stratégique. Le feuilleton est lancé. Et à Paris, personne ne peut encore dire si Ousmane Dembélé portera toujours le maillot rouge et bleu la saison prochaine.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League